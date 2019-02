Se West Ham-Liverpool fra kl. 20.30

– Det er vår tid og nå har vi en fot i døren. Vi kan ikke la dette glippe.

Det sier den tidligere Liverpool-keeperen Bruce Grobbelaar om Liverpools tittelsjanser. 61-åringen møtte TV 2 under et bokbad i Trondheim i forbindelse med hans biografi, «Life in a Jungle».

Best i klassen

19 år har gått siden Liverpool sist vant den hjemlige serien. Til tross for dette er optimismen rundt Anfield større enn på lenge. Før kveldens kamp mot West Ham leder Merseyside-laget serien, to poeng foran City.

En av de viktigste årsakene til Liverpools suksess er et bunnsolid forsvar. På 24 kamper har laget sluppet inn kun 14 mål, noe som er minst i Premier League. Ifølge Grobbelaar er nøkkelen lagets bakerste mann.

HAR TROEN: Liverpools tidligere målvakt, Bruce Grobbelaar (61), tror Liverpools gulltørke i hjemlig serie nærmer seg slutten. Her sitter han sammen med forfatteren av hans biografi Life in a Jungle, Ragnhild Lund Ansnes, under bokens presentasjon i Trondheim. Foto: Øyvind Hermstad

– Virgil Van Dijk og Alisson har et veldig godt samarbeid. Det blir spennende å se hvordan Alisson og forsvaret håndterer Bayern Munchen-kampen. Da er Van Dijk ute. Det vil gi en god indikasjon på hvor langt han og resten av Liverpools forsvar har kommet, sier Grobbelaar, og fortsetter:

– Men Alisson gjør det veldig, veldig bra for øyeblikket. Jeg håper han kan fortsette å spille på den måten han spiller nå, og jeg vet at Jürgen Klopp kommer til å få maks ut av hans potensial.

Tror på ny gullalder

Mannen fra Zimbabwe spilte totalt 627 kamper for Liverpool og vant ikke mindre enn seks ligatitler i sin tid på Anfield. Han er overbevist om at dagens utgave, med Alisson bakerst, kan gjøre det samme.

TETT TRIO: Alisson Becker har sammen med blant andre Andrew Robertsen og Virgil Van Dijk, sørget for at det nesten er umulig å score på Liverpool om dagen. Foto: Carl Recine

– Forhåpentligvis blir han i Liverpool i mange år. Han er en karismatisk spiller, en spiller vi trenger. Med en keeper som han kan vi vinne veldig mange trofeer i tiden framover, sier Grobbelaar.

«Må» vinne

Sist gang Liverpool vant serien var i 1990. Den gang var Grobbelaar fast inventar på et Liverpool-lag som stort sett vant trofeer hvert eneste år. Etter 1990, sa det derimot stopp.

– Dette laget må vinne et trofe. Det har ikke noe å si hvilket trofe, men de må vinne noe snart. Først når de vinner noe kan vi begynne å sammenlikne disse spillerne med tidligere årganger.

Neste steg på veien mot tittelen er West Ham i London. En motstander Grobbelaar tror passer Liverpool godt.

– West Ham borte er et fint sted å starte. De har en stor bane, noe som vil passe vår spillestil bra. Det viktigste nå er at vi plukker poeng, avslutter den tidligere målvakten.