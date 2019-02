– Folk gjør de samme feilene om igjen og om igjen – år etter år

Mandag er det 15 år siden Facebook så dagens lys.

Nettstedet, som Mark Zuckerberg startet for studenter på Harvard-universitetet, har blitt en epoke-definerende suksess med 2,3 milliarder brukere.

Zuckerbergs mål om å binde hele verden mer sammen, har på mange måter lyktes, men de siste årene har det sosiale mediet også blitt rammet av skandaler og for massiv kritikk.

I fjor opplevde Facebook flere skandaler knyttet til håndtering og manglende beskyttelse av brukernes data og personvern. Mange er også bekymret for at nettverkene på Facebook manipuleres av utenlandske interesser i politisk øyemed, skriver NTB.

Samtidig viser tall fra Ipsos at Facebook mister brukere i alle aldersgrupper.

Tall fra Kantar Media viser at 74 proent nå bruker Facebook daglig, en nedgang på fem prosentpoeng fra samme kvartal i fjor, skriver Kampanje.

Bestemor tar over?

Særlig de yngre oppgir at de bruker Facebook mindre.

– Jeg mener dette er en dramatisk utvikling. Det sier noe om at Facebook har mistet grepet, spesielt blant unge, og har på rekordtid blitt et gamlismedium, sier Ingvar Sandvik i Kantar Media til Kampanje.

Gadget og teknologiekspert i Coxit, understreker at brukermassen til Facebook fortsetter å ese ut på verdensbasis og at de tjener penger som aldri før, men mener denne utviklingen bør uroe Mark Zuckerberg.

Magnus Brøyn mener Facebook har mistet grepet om de unge brukerne. Foto: Privat

– Ser man på hele økosystemet til Zuckerberg med Messenger, Instagram og Whatsapp, så går det bra. Utfordringen er at moderskipet Facebook opplever at det er litt rått og at det stadig er flere bestemødre der, mens færre unge utviser et aktivt engasjement. Det er urovekkende, fordi Facebook fra oppstarten har vært myntet på at det skulle være kult for de unge, sier Magnus Brøyn.

– Står alene og brøler på torget

Han mener det ikke lenger er like «kult» å publisere bilder og informasjon fra sitt eget privatliv til flere mennesker enn det strengt tatt angår, og at man derfor går over til å dette kun med de nærmeste, for eksempel gjennom Snapchat, Messenger eller lukkede grupper.

Brøyn tror nettopp dette er en av årsakene til at unge i Kantar-undersøkelsen oppgir at de bruker Facebook mindre og legger ut færre statusoppdateringer.

– Det blir som å gå tilbake til de gamle grekerne med sitt Agora torg. I gamle dager skulle vi opp og ut og diskutere åpent. Sosiale medier har på mange måter gitt oss et torg for ordskifte. Det blir ganske kjedelig på et slikt torg hvis det ikke foregår noe. Hvis alle stiller seg opp i kroker på hvert sitt hjørne og hvisker. Det er litt det som foregår blant de unge. Så har du noen eldre som kommer marsjerende i ensom majestet med paroler, mens de holder opp en reklameplakat for en konkurranse de ønsker å vinne. Så står de der og skriker på det torget: «Hallo, hallo! Jeg vil gjerne vinne, jeg vil tagge en venn!». Det er på en måte der vi har kommet, smiler Brøyn.