Etter en tvekamp mot Kathrine Sørland (38) måtte Donna Ioanna forlate Farmen kjendis.

Kvinnen som til vanlig jobber som «modellmamma» trodde dette betød at TV-eventyret var over, men da fikk hun beskjed om at oppholdet skulle fortsette på TV 2 Sumo-satsingen «Torpet».

På God morgen Norge forteller hun om hva hun hadde savnet mest fra 2019.

Hygiene

Ioanna forklarer at hun ikke opplevde det problematisk med manglende hygiene-artikler på gården.

Kristiansanderen legger likevel ikke skjul på hva som var det beste med å komme tilbake til sivilisasjonen.

– Det var deilig å komme hjem, skru på vannet i dusjen og bruke balsam, sier hun lattermildt.

Selv om 49-åringen hadde savnet hårproduktene, verdsatte hun den lille ferien fra virkeligheten.

– Jeg satt pris på det å skru av mobilen og tenke på hvordan forfedrene våre hadde det.

Tok hevn

Det var veterinær og storbonde Trude Mostue som valgte modellagenten som førstekjempe.

Dette gjorde Ioanna hevngjerrig. Derfor valgte hun TV-dyrelegens bestevenn på gården, Katrine Sørland, som andrekjempe.

Frøken Norge-vinneren trakk det lengste strået i utslagskonkurransen, noe som gjorde at sørlendingen ble den første til å forlate konkurransen.