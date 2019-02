– Jeg måtte flykte naken ut på gaten

De sakkyndige slo fast at 24-åringen er farlig for kvinner, både med tanke på ren vold og seksuelle overgrep.

Prøveløslatt til omsorgsbolig

Kriminalomsorgen gikk rettens vei og ba om prøveløslatelse, de ønsket at mannen ble overført til en døgnbemannet omsorgsbolig med strenge restriksjoner og tett oppfølging hele døgnet.

Retten var enig med kriminalomsorgens anmodning.

Beate Vodal satt hjemme da hun leste på TV2.no om prøveløslatelsen av mannen. Hun skjønte med en gang at det var snakk om han som forsøkte å voldta henne i solstudioet.

– Jeg fikk hjertet i halsen og begynte å svette. Befinner han seg i nærheten av meg? Hvor bevoktet er han egentlig? Kan han komme seg ut? Hundre spørsmål dunket i hodet, samtidig som hendelsene fra solstudiuoet flimret forran øynene mine, sier hun.

Vodal fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD) etter hun ble utsatt for voldtektsforsøket, en diagnose hun fortsatt har.

Traumatisert

– Jeg klarer fortsatt ikke å sove uten sovemedisiner. Hver gang jeg lukker øynene kommer filmen på netthinnen, der han sparker inn døra og kommer mot meg, sier hun.

Etter hendelsen isolerte hun seg. Kroppen var i kriseberedskap og hun fryktet at alle menn hun møtte var ute etter å voldta henne.

– Det begynner å gå bedre med meg nå. Men jeg syns det er kjempeskremmende at han ikke sitter fengslet, men bor i en omsorgsbolig. Spesielt når de sakkyndige sier at gjentagelsesfaren er nær 100 prosent. Jeg frykter at han kommer til å skade noen igjen, eller enda verre: ta livet av noen, sier Vodal.

En av 15

Mannen som forsøkte å voldta Vodal blir betegnet som en generell fare for kvinner og ble derfor dømt til forvaring. I 2001 ble forvaring innført som ny straffereaksjon. Formålet var å beskytte samfunnet mot lovbrytere som regnes som for farlige til å få vanlig fengselsstraff.

Ved å plassere de farligste lovbryterne i spesielt tilrettelagte avdelinger, med spesielt kompetent personale, skulle samfunnet være sikret at løslatelse kun skjer når gjentakelsesfaren er redusert.

Selv om sakkyndige mener gjentagelsesfaren for denne mannen er nær 100 prosent, gikk Kriminalomsorgen rettens vei og ba om prøveløslatelse til en døgnbemannet omsorgsbolig på grunn av gjentatte alvorlige tilnærmelser overfor kvinnelige ansatte.

Mannens forsvarer, advokat Petter Nistad Simonsen, ønsker ikke å kommentere saken.

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie for Kriminalomsorgsdirektoratet sier at han ikke kan kommentere enkeltsaker. Men forteller at det er per i dag bare 15 personer her til lands som er prøveløslatt fra forvaring og overført til institusjoner.

– Dette er en spesiell ordning og den sterkeste form for kontroll som Kriminalomsorgen har. Personer som blir prøveløslatt til institusjoner har veldig tett oppfølging. Det er et strengt og tett regime for den dømte i denne ordningen, for å verne samfunnet, sier Sandlie.

Han sier at dette er et tiltak som er sikkerhetsmessig betryggende, men også en kostnadskrevende ordning.

– I 2017 kostet denne ordningen 65 millioner, sier Sandlie.