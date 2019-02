Valdres-saken: Ber om tre års fengsel for moren

– Dette er ikke vold i vanlig forstand, men handlinger som påfører Angelica store lidelser.

Statsadvokat Arne Ingvald Dymbe tegnet under sin prosedyre et bilde av hvordan han mener moren til Angelica systematisk unndro datteren fra behandling helt siden Angelicas spiseforstyrrelse ble påvist i 2012.

– Vi ser at det knapt er kommet i gang noe behandling, sier Dymbe i sin prosedyre.

Aktor ba om at kvinnen fengsles i tre år. I tingretten ba aktor om at moren måtte dømmes til fire års fengsel – hvorav ett år betinget. Retten dømte henne til fengsel i tre år.

Kvinnen har ikke erkjent straffskyld.

Aktor mener det er dokumentert at den tiltalte moren stadig oppsøkte nye behandlere for datterens spiseforstyrrelse, men at kontakten ble brutt så snart behandlerne begynte å stille krav.

– Det har vært mye styr fra tiltaltes side, men når det kommer til stykket, takker hun nei til behandling, sier statsadvokaten.

– Det blir hevdet at tiltalte var misfornøyd med at Angelica hele tiden måtte gjenfortelle. Men det er tiltalte som hele tiden har byttet behandlingssteder og det er hun som hele tiden har snakket for Angelica, sa aktor.

Skremte datteren

Dymbe tegner også et bilde av at moren har skremt Angelica i forhold til behandling.

– Tiltalte har en voldsom aversjon mot Drammen sykehus og BUPA (barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling), sier han og trekker fram en sms moren skrev til Angelica om sykehuset i Drammen hvor datteren var innlagt til behandling: «Jeg hater, hater, hater, det stedet og føler meg ikke trygg».

– Det er hennes store aversjon mot sykehuset i Drammen og BUPA som gjør at hun holder datteren tilbake, sier Dymbe.

I et brev forespeiler moren datteren en behandling med tvangsfôring og bruk av reimer som alternativet hvis hun blir innlagt.

Aktor pekte på at det største problemet kanskje er at moren tok sterk styring over det som skjer med datteren i helsevesenet.

– Hun fremstiller seg som et offer

Dymbe ba retten også om å vurdere tiltaltes personlighetstrekk.

– Rettspsykiaterne skriver at det er en person med krenkbarhet og mistenksomhet, og av noen vitner beskrives tiltalte som manipulerende.

Aktor mener det er flere tilfeller hvor moren mener andre har skylden for det som har skjedd.