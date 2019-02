Nytt, norsk datingfenomen: – Her kan du ikke skjule personligheten din

En ny versjon av digital dating har fått en plutselig oppblomstring, og mange kaster seg med på det nye datingfenomenet.

Den nye emneknaggen Twinder er en sammensetning av ordet Twitter og Tinder, og det er nettopp på det sosiale mediet Twitter at innleggene legges ut.

Her publiseres digitale kontaktannonser offentlig, og trenden går som en farsott i hele Norge.

#Twinder

De fleste norske Twitter-brukerne legger ut twittermeldinger med beskrivelse, bilde og fullt navn.

Særdeles yrkesaktivt kvinnemenneske søker en som kan stille med middag, armkrok, lyttende ører og klining på sofaen ved behov. Bidrar med leilighet, bil, tenåringssønn, og særdeles høy forståelse for folks 'svakheter', så lenge du er ærlig og har integritet. #twinder — siri furre 🐎 (@Smylfz) 3. februar 2019

Emneknaggen er en rak motsetning til de anonyme kontaktannonsene som tidligere ble publisert i aviser. Siri Furre (39) fra Akershus er én av de mange som har kastet seg på.

– Jeg tenkte ikke at dette kom til å ta av på den måten det har gjort. Jeg tenkte bare: «Jaja, shit au», og skrev et innlegg, sier Furre.

Selv er hun høyt utdannet og er svært yrkesaktiv. Hun føler folk kan ha en tendens til å gå i motsatt retning når hun forteller om doktorgraden.

– Om det dumper noe inn i innboksen, så er det bare fint. Jeg blir jo spurt om hvordan jeg skal møte noen når jeg bare er på jobb, sier Furre.

Hun føler det ofte ligger mange forventninger knyttet til datingsider på nett, og syns derfor det er en setting som ikke fungerer for henne.

– Å skrive et slikt innlegg er en veldig smal sak for meg. For mange andre kan det derimot være en terskel, og da kan hjelpe at folk som meg kan vise at det er helt ufarlig.

Prøver å smile mest mulig, selv om jeg egentlig burde tatt regulering da jeg var yngre - som kan sees på bildet 😉Liker damer som er smarte, ikke er selvhøytidelige og artige. Stort pluss om du liker dataspill, rock/metal, filmer/TV-serier eller fotball 😊#Twinder pic.twitter.com/txazSn0wDl — Rune Eian (@RuneEian) 3. februar 2019

– Artig greie

Også Rune Eian har lagt ut et innlegg på Twitter med emneknaggen Twinder. Heller ikke han tenkte noe særlig over innlegget før han publiserte det.

– Jeg så et innlegg som var skrevet selvironisk, og synes det var artig. Jeg tenkte derfor at det kunne vært gøy å lage et lignende innlegg, forteller Eian.

Flere av de Eian følger hadde lagt ut Twitter-meldinger merket med #Twinder.

– Tror du at du vil få noen respons på innlegget?

– Jeg er veldig usikker på om jeg får noen meldinger. Det får man bare avvente og se, men det er mest for moro skyld, sier Eian.

Startet trenden

Catharina Dørumsgard er en av de to norske kvinnene som startet trenden søndag kveld.

Dørumsgard har over 2.000 følgere på Twitter, og når derfor ut til mange mennesker.

– Jeg tenkte rett og slett at dette var en enkel måte å organisere de som savnet noen å være sammen med. Både som kjæreste og som venn, forteller Dørumsgard til TV 2.