I juni annonserte NRK og Ulrikke Falch at 22-åringen skulle gjøre TV-comeback som programleder.

Serien «F-ordet» skulle sendes høsten 2018, men dukket aldri opp på skjermen.

Ifølge Aftenposten var planen at den sjette og siste episoden i dokumentarserien skulle sendes på den internasjonale mannsdagen 19. november.

Men programmet har fortsatt ikke vært på lufta, og NRK har per i dag ikke bestemt seg for når den skal sendes.

Utfordringer

Prosjektleder Nora Ibrahim i NRK forteller til TV 2 at de fortsatt ikke vet når serien vil sendes.

– Som i alle produksjoner har det vært utfordringer som har dukket opp underveis som har gjort at produksjonen har tatt lenger tid enn antatt. Dette er helt vanlig og uproblematisk. Nå er alle opptak ferdig, og vi sitter og klipper programmet ferdig nå, sier Ibrahim.

– Vi jobber nå med å finne et godt publiseringstidspunkt. Når premieren blir vet vi ikke. Det er et stort puslespill som skal legges med alt innholdet vi lager i hele NRK.

Brudd

Det ble nylig kjent at Ulrikke Falch og Ex on the Beach-kjæresten Henrik Elvejord Borg (24) hadde gått hver til sitt.

– Jeg kan bekrefte at det er slutt mellom meg og Henrik. Jeg har ingen ytterligere kommentar, sa Falch til Se og Hør i januar.

Det var i september i fjor at den populære duoen bekreftet romanseryktene som fansen lenge hadde spekulert i.

– Det er bare litt mye press å legge på et forhold, og det er vanskelig for oss som er så nyforelsket å skulle forholde seg til en sånn utfordring, sa Falch til TV 2 under P3 Gull i november.

