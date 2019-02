Volvo har stor suksess med sine ladbare modeller. Det startet med den store SUV-en XC90, og har fortsatt med både S90/V90, XC60 og V60.

Her hjemme kommer disse bilene gunstig gjennom avgiftssystemet for biler. Dermed har mange benyttet muligheten til å skaffe seg en svært motorsterk Volvo, til hyggelig pris.

Den store nyheten hos Volvo akkurat nå er V60 Cross Country.

Her følger Volvo en oppskrift de har hatt stor suksess med i mange år. De tar en vanlig stasjonsvogn, gir den en gode offroadstyling og høyere bakkeklaring: Og vips har de en bil som skiller seg litt fra mengden og utrstråler det lille ekstra mange bilkjøpere ønsker seg.

Blir ikke ladbar

Nye V60 Cross Country ligger størrelsesmessig tett opptil populære Volvo XC70, som det totalt ble solgt nesten 12.000 av i Norge i perioden 2007 til 2016. Det betyr at vi snakker en fullverdig familiebil.

Da XC70 gikk ut, ble den ikke direkte erstattet. Nye V90 Cross Country er både større og dyrere. Slik sett er V60 Cross Country en mer reell erstatter.

Mange, inkludert oss i Broom, ventet at også V60 Cross Country skulle komme i ladbar utgave. Det ville også bli den naturlige bestselgeren her hjemme. Men slik blir det ikke. Det er nemlig nå klart at Volvo ikke kommer til å produsere denne bilen med såkalt Twin Engine.

V60 Cross Country kommer så langt kun med dieselmotor. Vil du ha ladbar utgave, må du velge "vanlig" V60.

Påvirke salget?

– Det er riktig. Grunnet omprioriteringer i modellprogrammet har Volvo besluttet at V60 Cross Country ikke vil bli produsert som ladbar hybrid, forteller Erik Trosby som er PR- og kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

– Hva tror dere at det vil bety for salget?

– Vi forventer fortsatt at V60 Cross Country vil gjøre det godt i Norge, fordi den har kjøreegenskaper som egner seg meget godt for veiene og været vi har her til lands. Men det kan være at kunder som har et spesielt ønske om å kjøre ladbar hybrid velger seg en V60 eller V90 som Twin Engine i stedet, sier Trosby.

Norge er unntaket

Brooms bilekspert Benny Christensen er ikke veldig overrasket over det som skjer med V60 Cross Country.

– Nei, vi skal huske at Volvo fortsatt er en relativt liten bilprodusent. I tillegg går fabrikkene på maks hastighet det meste av tiden. Da må man prioritere og i forhold til logistikken er det krevende å produsere veldig mange forskjellige modeller samtidig. Dessuten er markedet for ladbare hybrider som disse fortsatt begrenset. Vi her i Norge blir nok litt "blinde", ettersom vi har svært høy andel av elektriske og elektrifiserte biler. Vi er mer unntaket her, enn regelen forteller Benny.

– Her hører det naturligvis også med til saken at Volvo har en rekke andre, ladbare modeller. Det er ikke slik at kundene ikke har noe annet de kan velge. Dermed tror jeg også Volvo lever godt med en slik avgjørelse, også i Norge, mener Benny.

Klassisk Volvo-interiør, dette har svenskene fått mye skryt for de siste årene.

Tok skikkelig av

Den første Cross Country-modellen fra Volvo kom for øvrig tilbake i 1998 V70 Cross Country het den og var basert på V70 stasjonsvogn. Det skulle vise seg å være et veldig smart grep.

Da den kom i ny utgave og skiftet navn til XC70, tok det skikkelig av. Den modellen var i mange år en bestselger i Norge. En stor, komfortabel og litt eksklusiv stasjonsvogn.

Fra 50.000 kroner

I bruktmarkedet kan du få en ganske grei XC70 fra rundt 50.000 kroner. Da må du regne med høy kilometerstand, også at det fort kan bli endel påkost.

Vil du ha bil som har gått kortere, får du en velutstyrt 2010-modell som har gått 100.000 kilometer, for mellom 250.000 og 300.000 kroner.

Nye V60 Cross Country starter for øvrig på 579.000 kroner. Så langt tilbyr importøren bare ett motoralternativ: D4-diesel med 190 hestekrefter.

Se video av V60 Cross Country under: