Han døde natt til mandag, 55 år gammel, bekrefter slektninger til Seiska.

Nykänen ble født i Jyväskylä i Finland i 1963 og ble senere en av verdens mest suksessfulle skihoppere.

Han konkurrerte i verdenscupen i ni sesonger, og tok seier i totalt 46 delkonkurranser, melder Expressen.

– Jeg har nettopp hørt dette selv, og kan dessverre ikke si noe mer, sier mor Vieno Nykänen til finske Iltalehti.

Nykänen vant i tillegg fire OL-gull og fem VM-gull og vant prisen som årets idrettsutøver i hjemlandet i 1985 og i 1988.

– Det er trist og leit og jeg tenker først på den store idrettsutøveren han var, sier Ole Gunnar Fidjestøl til TV 2.

Fidjestøl konkurrerte i storhetstiden til Nykänen og trekker frem en episode han husker godt fra tiden da han konkurrerte med finnen.

– Det var kanskje ikke så mange som var så tett på han. Vi så hverandre når vi konkurrerte i lag, men det jeg husker aller best fra han var når jeg tok VM-gull i 88. Da var han hjertelig glad for at jeg vant det, i en sesong der han vant alt. Han hadde respekt for motstanderne sine og unnet andre å få det til, sier 58-åringen til TV 2 og legger til:

– Han var den beste. Så når han var innstilt på å vinne, så var det vanskelig å gjøre noe med det. Han hadde en nådegave med å hoppe på ski.

Den norske hoppsjefen Clas Brede Bråthen ble overrasket da han hørte om finnens bortgang.

– Jeg ble sjokkert da jeg hørte det. Det får meg først og fremst til å tenke på alt han har betydd for hoppsporten. På mange måter var han banebrytende i mye av det han gjorde. Han oppnådde alt man kunne oppnå i forholdsvis ung alder, sier den norske hoppsjefen Clas Brede Bråthen til NTB og fortsetter:

– Han hadde en fantastisk evne til å fascinere og imponere en hel hoppverden. Skihoppingen hans var noe man ikke hadde sett makan til tidligere, og han satte en ny standard. Det er veldig tidlig å gå bort i en alder av 55 år. Det var ikke noe jeg hadde ventet. Du blir litt sjokkert og satt ut.​

Bråthen var selv aktiv hopper da Nykänen fortsatt leverte i bakken.

– Han er en av vår idretts desidert største profiler. Matti på sitt beste var et idol for mange i min aldersgruppe. Han kan beskrives med alle ordene man kan bruke om store forbilder.

I tillegg til stor fremgang var livet hans også preget av skandaler, skriver Expressen. Matti Nykänen ble flere ganger dømt for mishandling og i 2004 ble han dømt til over to års fengsel for å ha knivstukket en nabo.