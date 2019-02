Natt til mandag slo New England Patriots motstanderne Los Angeles Rams i den 53. utgaven av Super Bowl, en kamp preget av historisk poengtørke.

Debuten av stjernespekkede og oppsiktsvekkende reklamer er blitt en sentral del av Super Bowl-tradisjonen, på lik linje med pauseshowet, som i år var av den kontroversielle sorten.

Ifølge New York Times betalte bedrifter tett opp mot 44 millioner kroner under fjorårets Super Bowl for 30 sekunder reklamesnutt under kampen.

Mange stjerner

Dette er blant kjendisene som figurerte i år:

Popstjernen Cardi B, som har uttalt at hun ikke takket nei til mye penger for å delta i pauseshowet der Maroon 5 spilte, i sympati med fotballspilleren Colin Kaepernick, dukket alikevel opp i en Pepsi-reklame sammen med The Office-stjernen Steve Carell og rapper Lil' Jon. Der rakket kjendisene ned på Pepsis' konkurrent Coca-Cola.

Alle reklamene finner du på NFLs hjemmesider.

Jeff Bridges stilte som sin rollefigur «The Dude» fra The Big Lebowski, i solbriller og strikkegenser sammen med Sex og Singelliv-skuespiller Sarah Jessica Parker i en ølreklame for Stella Artois.

Tom Hanks, som spiller rollen som redaktør Ben Bradlee i filmen The Post, stilte passende nok i en Washington Post-reklame. Dette var avisens første Super Bowl-reklame noensinne.

Andre fjes som dukket opp var blant annet sanger Michael Bublé, Hafþór Júlíus Björnsson (kjent som The Mountain i Game of Thrones), Chance the Rapper og Backstreet Boys.

Snikktitt på serier

Det kom også et par nye film- og serietrailere, blant annet en sniktitt på den nye sesongen av HBO-serien The Handmaid's Tale, samt den ferske traileren til Captain Marvel.

Det ble også litt Norgesreklame under Norwegian Cruise Lines reklame i andre omgang.