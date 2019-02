Fyrverkeri, flammeshow og sceneshow:

Slik var pauseshowet

SPILTE AV SEG SKJORTA: Maroon 5-vokalist Adam Levine droppet mer og mer klær underveis gjennom den ni låter lange konserten, og avsluttet med monster-hiten "Moves Like Jagger" i Atlanta, Georgia. Foto: Angela Weiss

Maroon 5 avsluttet med monsterhiten «Moves Like Jagger» under det som i forkant var et kontroversielt og omdiskutert pauseshow under Super Bowl.