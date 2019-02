Den 53. utgaven av fotballfesten Super Bowl, spilt mellom New England Patriots og Los Angeles Rams, spilt i Atlanta, Georgia natt til mandag var preget av historisk poengtørke

Det var to vidt forskjellige lag som møttes. Favorittene New England Patriots har spilt i fire av de siste fem Super Bowl-kampene, mens Los Angeles Rams har ikke opplevd dette på 19 år. Da var laget basert i en helt annen by, St. Louis, og vant over Tennessee Titans.

Snuoperasjon

Men Rams trener Sean McVay har gjennomført en oppsiktsvekkende snuopperasjon for laget de siste to årene. McVay var da han ble ansatt ble den yngste hovedtreneren i moderne historie.

Hans motpart, Patriots-trener Bill Belichick er allerede historisk. Han har vunnet flere Super Bowl-turneringer enn noen annen trener, med fem seiere. Nattens kamp ble hans sjette.

I tillegg var det vært knyttet store forventninger til Patriots' quarterback Tom Brady, som spilte sin niende Super Bowl-kamp.

Poengtørke

Men den første omgangen endte poengløs.

Halvveis inne i kampen, da det var tid for pauseshowet, erklærte nyhetsbyrået AP kampen som dørgende kjedelig. Da ledet Patriots 3-0. Kun én gang tidligere har det vært mer poengfattig under en Super Bowl-kamp til pause, og da må en helt tilbake til 1975.

Ved slutten av tredje omgang sto kampen 3-3, og rekorden var satt. Det er første gang i Super Bowl-historien at det har gått tre omganger uten en touchdown. Den forrige rekorden ble satt i 1989, mellom Bengals og 49ers..

Det løsnet endelig for storfavorittene New England Patriots i 03:30-tiden norsk tid, etter en rekke sterke passninger fra quarterback Brady, som ga Sony Michel kampens første touchdown, og lot favorittene dra fra Rams til en 10-3-ledelse.

– Vi fikk endelig en touchdown, og forsvaret spilte årets beste kamp, sier Brady til nyhetsbyrået AP etter kampen.

Ute med skade

Patriots-spiller Patrick Chung ble slått ut av spill tidlig i tredje omgang, da høyrearmen hans hang seg fast mellom hjelmene til medspiller Jonathan Jones og motstander Todd Gurley under en takling.

Til tross for at medisinsk personell prøvde å få han til å sette seg på båren etter det ble erklært at han måtte avbryte kampen, valgte han å gå ut selv, tydelig frustrert.

Kampen endte til slutt 13-3 i Patriots' favør. Dermed er quarterback Tom Brady den mestvinnende spilleren i Super Bowls historie, ifølge Washington Post.