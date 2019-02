Maduro sier i et intervju med den spanske TV-kanalen La Sexta at han ikke vil «gi etter for presset» fra dem som ønsker hans avgang.

Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Portugal, Nederland, Belgia og den tidligere kolonimakten Spania har krevd en erklæring fra Maduro innen midnatt søndag om at det skal holdes nytt presidentvalg. Hvis ikke, vil de i likhet med EU-parlamentet og flere andre land anerkjenne opposisjonsleder Juan Guaidó som landets leder.

