– Det er veldig viktig at disse personene holdes unna gata, sier Bøhler til TV 2 søndag kveld.

Han sitter i justiskomiteen på Stortinget og reagerer på TV 2s sak om to 21 år gamle gjengkriminelle som skal ha begått flere alvorlige lovbrudd i påvente av soning.

– Det er skremmende, for det er grunn til å tro at disse er tikkende bomber som stadig begår kriminalitet. Når de da har fått en dom, skjønner jeg ikke hvorfor de ikke er på soning, for regjeringen sier jo at det ikke er soningskøer, sier Bøhler.

Han mener saken er et av mange eksempler på lignende situasjoner.

– Noen ganger tar det to-tre år før sakene kommer opp for domstolen og blir avgjort. Så skal det i enkelte tilfeller gjennomføres en ankesak, og så skal man vente på soningsplass. Det holder ikke! Det er altfor mange som er på frifot og får fortsette, sier han.

Vil utfordre Wara

Bøhler vil i Stortinget be om at justisminister Tor Mikkel Wara vurderer om politiet har gode nok muligheter til å holde antatt farlige personer vekk fra gata.

– Jeg skal be ham se på lovverket man har til rådighet overfor disse personene, for det er stor fare for at de kommer til å fortsette med kriminalitet hvis de ikke blir satt i varetekt. Vi trenger en effektiv straffeforfølging. Det har vi ikke i dag, og der har justisministeren en stor jobb å gjøre, sier han.

Overfor TV 2 peker Bøhler på flere personer politiet anser for å ha tilknytning til voldelige gjengmiljøer, men som går fri av ulike årsaker. Enkelte av dem er siktet i voldssaker uten at politiet har hjemmel for å varetektsfengsle dem mens etterforskningen pågår.

Nå mener Bøhler at justisministeren bør gjennomgå alle aktive saker der antatt gjengkriminelle fremdeles er på frifot i påvente av soning.

Positiv til gjengprosjekt

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) har ikke fått anledning til å svare på kommentaren fra Bøhler, men sier til TV 2 at han er åpen for å se på lovverket.

– Vi må sørge for at lovverket gir politiet de verktøyene de trenger for å møte disse gjengene kontakt og effektivt. Vi arbeider med flere lovendringer for å gi politiet kraftigere verktøy i denne kampen, sier Wara.

Bøhler er glad for at regjeringen i sin nye plattform har etablert et gjengprosjekt. Nå håper han prosjektet kommer raskt i gang.

– Det som da trengs, er folk som følger miljøene tett. Også etterforskere som kun følger gjengene og raskt avklarer hvilke beviser som kan brukes i retten. Så trenger vi påtalejurister i samme prosjekt som kan være effektive og gode i retten for å få dem dømt, sier han.