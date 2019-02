Lyon ​- PSG 2-1

Saken oppdateres!

Ole Gunnar Solskjær dro rett fra 1-0-seieren mot Leicester for å se PSGs bortemøte med Lyon. Der fikk nordmannen se Thomas Tuchel og co. gå på et sjeldent nederlag.

Den tidligere Manchester United-spilleren Ángel Di María sendte PSG i føringen etter syv minutter. Men senere i omgangen utlignet takket være Moussa Dembélé. Vertene skapte flest sjanser i det som var en svært så innholdsrik førsteomgang.

Kort tid etter pause fikk Lyon straffe. Det satte Nabil Fekir trygt i mål til 2-1.

Dermed kunne Solskjær og assistent Mike Phelan se at de ligalederne ikke er uslåelige.

Forrige gang PSG tapte en ligakamp var 12. mai 2018. Den gang ble det 0-2 mot Rennes.

Det første oppgjøret mellom Manchester United og PSG spilles 12. februar på Old Trafford. Den franske storklubben må for øvrig klare seg uten Neymar i begge Champions League-oppgjørene mot Manchester United. Den brasilianske superstjernen har pådratt seg et metatarsalbrudd.