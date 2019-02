Erna må på banen

Det ble ikke mange hvetebrødsdager for den utvidede regjeringen. Bare 12 dager etter at de smilende ble presentert på Slottsplassen, smalt det.

Stridens kjerne er et kulepunkt i Granavolden-plattformen, som de fire partiene signerte for et par uker siden: «Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler», heter det der.

Jeg vet ikke hva de tenkte der og da. Men da ordene «bistandsyter» og «returavtale» dukket opp i samme setning oppe på Granavolden, burde det ha blinket flere røde lys i forhandlingsrommet, akkompagnert av en hylende sirene. Asylretur (RØD BLINK) og bistand (RØD BLINK) i samme setning (RØD BLINK).

Men det kan se ut til at de i all stillhet bare lot setningen stå. Kanskje håpet de at ingen ville nevne den igjen? Det holdt i så fall i et par uker.

Det er oppsiktsvekkende at de fire partiene ikke klargjorde hva setningen egentlig betyr, og hvordan den skal tolkes. For den er noe uklar i formuleringen. Hva betyr det «å bruke Norges posisjon som bistandsyter»?

Frp-nestleder Sylvi Listhaug, som representerte Frp i regjeringsforhandlingene, er ikke i tvil: «Nå skal vi bruke bistandspengene som et pressmiddel for å få på plass returavtaler for avviste asylsøkere», skrev hun til sine Facebook-følgere lørdag, med sin signatur-oppfordring om å like og dele.

Det er ingen urimelig tolkning av avtaleteksten. Men det er også mulig å tolke den annerledes.

Dette kulepunktet var kanskje en viktig årsak til at flere i Frp var strålende fornøyde med plattformen. De har i årevis kjempet en resultatløs kamp for å koble bistand- og returavtaler, inntil nå. Frp så på dette som en etterlengtet seier. Nå skal Norge endelig kunne true med bistandskutt for å presse enkelte utviklingsland til å ta imot egne borgere som har fått avslag på sin asylsøknad i Norge.

Men KrFs ferske utviklingsminister, Dag Inge Ulstein, avviser blankt at det kommer til å skje. Det slo han fast da han gjestet TV 2 Nyhetskanalen søndag morgen.

Og det kan bety trøbbel for regjeringen. Det er nemlig KrF-Ulstein som forvalter bistandspengene, mens det er Frps justisminister Tor Mikkel Wara som skal lage returavtaler på vegne av Norge. Det kan bli noen interessante forhandlinger, hvis to norske statsråder sender to vidt forskjellige signaler til land vi gir bistand til og ønsker returavtale med.