– Dette var en klar og tydelig beskjed til Liverpool

Mandag skal Liverpool i aksjon borte mot West Ham. Etter at City tidvis herjet med Arsenal, må Liverpool vinne for å beholde luken ned til de regjerende ligamesterne.

​– Nervene kommer inn i bildet nå. Jürgen Klopp er dritbra til å ta vekk de greiene der, men det ligger i bakhodet uansett. City gjorde jobben, nå er det opp til Liverpool å følge opp, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

Hvis Liverpool ikke vinner mot West Ham, betyr det at Manchester City kan ta tilbake tabelltoppen allerede på onsdag, dersom Everton beseires.

– En klar og tydelig beskjed til Liverpool

​Men til tross for den råsterke seieren mot Arsenal, har Peps mannskap vist flere svakhetstegn den siste tiden.

– Mot Newcastle fikk de en skikkelig advarsel om hva som kan skje om de slipper seg nedpå. Da var det krise. Mot Arsenal var de gode igjen, sier Simen Stamsø-Møller.

– City er tilbake der de skal være. Det er en klar og tydelig beskjed til Liverpool, sier Stamsø-Møller.

Pep: – Hvis vi blir litt tregere, er vi ikke et bra lag

​Guardiola ville ikke snakke så altfor mye om kampen om ligagullet.

– Vi må vite hva som skal til for å vinne kamper. Vi er et bra lag når vi gir full gass i 90 minutter. Vi kan spille som vi gjorde mot Newcastle, eller vi kan spille slik som vi gjorde mot Arsenal og som vi har gjort i de fleste kamper denne sesongen. Når vi er i rytmen, er vi gode. Hvis vi blir litt tregere, er vi ikke et bra lag.

– Vi har snakket mye om det i det siste. Vi er gode når vi gjør det vi er gode på. Hvis ikke, kan vi bare glemme den siste delen av sesongen og tittelen, sa Pep etter søndagens kamp.

Sergio Agüero, som scoret tre ganger i søndagens kamp, er klar på at de lyseblå må være på topp i alle kampene fremover.

– Vi må kjempe i hver kamp nå. Nå må vi tenke på den neste kampen mot Everton. Den vil bli veldig vanskelig, sa hat trick-helten.

Nøkkel-uke for City

​Og det er litt av en uke i vente for Manchester-klubben. Onsdag er det bortekamp mot Everton, mens til helgen venter en ny toppkamp når Chelsea kommer på besøk til Etihad.