Manchester United reiste seg og slo Leicester 1-0 søndag. Enkelt ble det ikke, men Marcus Rashfords mål gjorde at de kan legge uavgjorten mot Burnley bak seg.

– Vi visste det kom til å bli tøft, men vi vet det kommer kamper som dette der vi må kverne ut tre poeng. Vi gjorde det i dag, sier Jesse Lingard etter kampen.

Ifølge Manchester United-stjernen var måten seiersmålet kom på langt fra noen tilfeldighet.

– Vi så på det denne uka, om vi kunne gjenvinne ballen høyt og score på kontringer. Paul fikk ballen i beina, og han fant Marcus som avsluttet glimende, sier Lingard.

Målscorer Rashford hyller den perfekte pasningen som gjorde at han endte som matchvinner.

– Igjen og igjen skaper han muligheter for laget. Det er det vi ønsker fra ham. Om vi kan gi ham så mye rom som mulig, slår han slike pasninger dagen lang. Han finner deg. Vi må forberede oss mer og mer, og forhåpentligvis kan vi score flere mål, sier United-stjernen.

Vil bekle flere roller

I intervjuet snakker han også om sin egen utvikling som angriper. Rashford mener fotballen er blitt slik at det ikke holder å bare kunne bekle én spesifikk rolle.

– Jeg tror ikke noen ønsker å være bare en angriper nå for tiden. Spillet endrer seg. Du vil være en allround-angriper, og være i stand til å spille til høyre, til venstre og i tierrollen. Å spille hvor enn laget trenger det. Det som har skjedd så langt i karrieren min har gjort at jeg kan gjøre det, og det er jeg takknemlig for, sier han.

For United-stjernen var det viktig å slå tilbake med en seier etter skuffelsen mot Burnley.

– Det er veldig viktig. Vi har mye jobb å gjøre og forsøker bare å forbedre oss. Det forrige resultatet var ikke som vi ønsket. Da må vi forbedre oss, og det gjorde vi i dag. Det var en annen type kamp og utfordring, og veldig vanskelig, så det er veldig bra å få en seier, sier han.

– Alle nyter fotballen

Rivalene i kampen om fjerdeplassen vil han imidlertid ikke snakke om. Manchester United ligger i skrivende stund på femteplass, to poeng bak Chelsea som innehar den viktige fjerdeplassen som gir Champions League-spill.

– Vi konsentrerer oss om oss selv, og forsøker å vinne kamper. Så får vi se hvordan det ender på slutten av sesongen,​ sier Rashford.

Det er tydeligvis et mantraet som er banket inn hos United-stjernene.

– Nå tar vi hver kamp som det kommer. Vi jobber hardt gjennom uken, og når det er kampdag går vi for tre poeng som i alle kamper, sier Jesse Lingard, som ikke legger skjul på at det er blitt ganske annerledes i garderoben etter Ole Gunnar Solskjærs inntreden.

– Ja, selvsagt. Alle nyter fotballen, vi liker å spille angrepsfotball og score mål, og det er det vi er her for å gjøre, sier han.