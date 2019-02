Politiinspektør Knut Meek Corneliussen i Møre og Romsdal politidistrikt bekrefter overfor TV 2 at ungareren ble utlevert til Norge, og kom til Molde lørdag.

– Han har sittet i avhør i helgen og blir fremstilt for varetektsfengsling i Romsdal tingrett i morgen, opplyser Meek Corneliussen.

Forsvant sporløst

Corneliussen ønsker ikke å kommentere nærmere hva som har kommet frem i avhørene og viser til at politiet vil komme med en pressemelding mandag morgen.

Det var i slutten av juni i fjor at ungareren ble meldt savnet av sin arbeidsgiver.

Et ektepar ble fengslet, siktet for å ha kidnappet mannen. Det ble blant annet gjennomført omfattende søk etter 37-åringen i Molde og et tjern i nærheten av huset til ungareren ble tømt for vann.

Dramatisk vending

Så dukket ungareren plutselig opp i Frankrike, og saken tok en dramatisk vending. Politiet mente han hadde fabrikkert bevis i den angivelige kidnappingssaken for å påføre ekteparet straffeansvar.

Politiet mener at ungareren rett og slett har iscenesatt sin egen forsvinning for å straffe ekteparet.

– Vi ønsker ikke kommentere nærmere hva som er grunnlaget for dette, har hele tiden vært svaret fra politiinspektør Knut Meek Corneliussen.

Utleveres

37-åringen har sittet fengslet i Frankrike siden i fjor sommer og utlveringsprosessen har tatt svært lang tid.

TV 2 er kjent med at politiet flere ganger har stått klar for å reise ned å hente ungareren, men først på lørdag lyktes de å få mannen til Norge.

Bakgrunn: