Det er ikke rent sjelden at Utrykningspolitiet (UP) stopper bilister som kjører godt over fartsgrensen. Men det en patrulje i helgen opplevde i Freifjorttunnelen i Møre og Romsdal hører likevel (heldigvis) til sjeldenhetene.

UP gjennomførte kontrollen i selve tunellen. Og der var det altså en bilist som tydeligvis hadde det svært travelt:

Mange tunneler har fotoboks

– Det var lørdag kveld en UP patrulje drev kontroll i Freifjordtunnelen. Da var det en bil som ble målt til 198 kilometer i timen som unnlot å stoppe. Den kjørte i retning Frei. Vi har ikke klart å identifisere bilen. Om saken etterforskes videre har jeg ikke kjennskap til per nå, forteller operasjonsleder Sindre Molnes i Møre og Romsdal politidistrikt til VG.

Det at UP avholder kontroller i tunneler, er ikke veldig vanlig. Men det har vært mange eksempler på råkjøring slike steder. Derfor har mange tunneler etter hvert fått fotobokser. Gjennomsnittsmålinger er også brukt her, med svært godt resultat.

Freifjordtunnelen er 5,1 kilometer lang og stedvis svært bratt. Bilene på dette bildet har ingen ting med fartsepisoden å gjøre. Foto: Scanpix.

Inndragning og fengsel

Freifjord-tunnelen er for øvrig 5,1 kilometer lang og var i sin tid verdens lengste undersjøiske tunnel. Den har hele ni prosent stigning på det bratteste.

En fartsovertredelse som dette vil gi både inndragning av førerkortet for lengre tid – og fengsel. Hvis man bevisst stikker fra politiet vil det også en skjerpende omstendighet.

