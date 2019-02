Mye snø på kort tid denne helgen har gitt utfordringer for bilister over hele Østlandet. Bare på fredag mottok Sør-Øst politidistrikt 75 meldinger om trafikkuhell. Det er ekstremt, ifølge politiet selv.

30 prosent flere skader

Forsikringsbransjen er blant dem som merker snøkaoset godt. Ifølge If har det blitt rapportert inn langt flere skader denne første helgen i februar.

– Denne helgen har det vært mye snø, og det har vært mange folk på veiene. Vi i If har fått inn nesten 30 prosent flere skader denne helgen, sammenliknet med en vanlig vinterhelg, sier Sigmund Clementz, informasjonssjef i If.

Det at snøfallet kom inn mot helgen kan faktisk ha bidratt til å redusere antall skader. Informasjonssjefen tror vi hadde sett et enda høyere tall dersom snøfallet hadde kommet midt i uken.

– Hadde dette skjedd på en vanlig hverdag, hadde det vært langt flere på veiene. Sånn sett kan man si at dette gikk mye bedre enn det kunne ha gjort, fortsetter han.

Sklir i sin egen oppkjørsel

Skadestatistikken viser at det er skli-ulykker som oftest forekommer. Både på og utenfor egen eiendom.

– Enten sklir man inn i bilen foran seg, eller så man sklir ut av veien. Det er også en del som sklir i sin egen oppkjørsel, inn i portstolpen. Det er faktisk en veldig vanlig ulykke, sier Clementz.

Denne helgen har det likevel vært enkelte større ulykker. På E6 mellom Korsegården og Vestfold frontkolliderte to personbiler på fredag.

Ifølge If er det for tidlig å si noe konkret om hvor mye skadene har kostet, men Clementz anslår at summene er store.

– At det er snakk om millioner, det er det ingen tvil om, sier han.