Det stormer rundt den australske fotballstjernen Jack Watts, etter at en video der han sniffer et hvitt pulver fra brystene til en kvinne under Oktoberfest begynte å sirkulere.

Det sørget for skandaleoppslag i Australia, og nå har hans manager sett seg nødt til å gå ut i media for å presisere at det ikke er narkotika Watts sniffer.

– Det er ikke kokain, sier Paul Connors til Herald Sun.

«Oktoberfest-kokain»

Han sier at pulvere som sniffes er noe som er kjent som «Wiesn Koks» eller «Wiesn pulver». Det er refereres ofte til som Oktoberbest-kokain, men er helt lovlig og ufarlig.

Pulveret består av mentol, glukose og sukker. Det er helt fritt får narkotika og tobakk. Etter at videoen begynte å sirkulere, har hans klubb også kommet med en uttalelse.

– Port Adelaide er klar over en video i sosiale medier som involverer Jack Watts. Klubben har snakket med Watts om innholdet i videoen, skriver klubben.

– Watts har informert klubben om at videoen ble filmet under Oktoberfest i München forrige oktober, og at substansen som tas er «Wiesn pulver», en lovlig substans bestående av mentol, sukker og glukose. AFL er klar over det hele. Basert på informasjonen klubben har, vil vil ikke komme med flere kommentarer på dette stadiet, heter det videre i pressemeldingen.

Sexting-skandale

I fjor stormet det rundt Watts etter at en rekke meldinger fra telefonen hans ble lekket på nett.

I det som ble omtalt som en «sexting»-skandale, ble skjermbilder fra en rekke SMS-samtaler som i stor grad omhandlet sex ble lekket.

Australsk fotball, populært kalt «aussie rules», er svært populært i Australia, der det er den idretten som både har høyest tilskuertall og er mest sett på tv.

Laget til Watts, Port Adelaide, endte midt på treet i 2018-sesongen, men hadde noen få poeng for lite til å nå sluttspillet.

Richmond toppet tabellen, men det var West Coast Eagles som sikret seg det mest prestisjefylte trofeet da de gikk til topps i sluttspillet.