Fergen er blant de mest trafikkerte og forbinder E39 mellom Os og Stord.

Ifølge Bergens Tidende er det 102 personer om bord.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge melder at situasjonen er under kontroll, men at det er bestilt taubåt for å bli slept i land.

Det er pent og rolig vær i området søndag.

Kystvaktskipet «Bergen» er i området og vurderer situasjonen.

Ved nyåret tok selskapet Torghatten nord ansvaret for driften av ferjesambandet Halhjem - Sandvikvåg.

Det har ikke vært problemfritt. Bastø II er en av reserveferjene selskapet har måttet leie inn i påvente av nye ferjer fra verftet.

E39 Ferjesambandet Halhjem- Sandvikvåg. Grunna tekniske problem med ei av ferjene utgår følgende avganger fra Halhjem: kl16:50, kl17:40, kl20:10 og kl21:00. — Vegtrafikksent. vest (@VTSvest) February 3, 2019