Leicester - Manchester United 0-1

Marcus Rashford ble foretrukket som enslig spiss i bortemøtet med Leicester. Etter kun åtte minutter viste han hvorfor. Engelskmannen dempet en nydelig Pogba-pasning på utsøkt vis, før angriperen smalt inn 1-0.

– Det er så nydelig. Det er perfeksjon. Det går ikke an å gjøre det bedre. Det er helt strålende. Det trenger ikke å være tiki-taka for at det skal være vakkert, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt.

​Se målet i videovinduet øverst!

– Han er så forbanna god i fotball, sier Simen Stamsø-Møller om Pogbas praktassist.

Leicester var fullt på høyde med United etter baklengsmålet, men de blåkledde klarte ikke å overliste David de Gea. Dermed er Ole Gunnar Solskjær og co. tilbake på vinnersporet. I midtukekampen mot Burnley gikk United på sitt første poengtap under Solskjær da det ble 2-2 på Old Trafford. Etter søndagens seier er laget nå to poeng bak Chelsea i kampen om topp fire.

– Det var ikke så mye som skilte lagene i dag. Det var en klassescoring som var forskjellen, sier Thorstvedt.

Solskjær: – Alle gir meg hodepine

​Til tross for en del sjanser imot, Solskjær er fornøyd med hvordan laget fikk ryddet unna til slutt.

– Vi forsvarte oss veldig bra de gangene vi ble satt under press. David hadde flere gode redninger og vi hadde mange gode klareringer og blokkeringer, sier Solskjær.

Nordmannen har nå gått ti kamper uten å tape etter at han tok over før nyttår.

– Når man kommer til en klubb som Manchester United, tenker man ikke at man kommer til å tape en kamp. Med denne stallen har man sjansen til å vinne hver kamp. Vi roterte litt i dag, men alle som spilte gir meg hodepine, for i neste kamp må jeg sette noen andre på benken, sier en smilende Solskjær.

Lindelöf: – Vi har god selvtillit

​– Vi visste at det ville bli en vanskelig kamp. Planen var at de skulle ha en del ball, men at vi skulle ta dem på kontringene. Det gikk helt ok, sier Victor Lindelöf til TV 2.

– Vi burde ha kontrollert andreomgangen litt bedre. Men vi holdt nullen og vant, så vi er glade, sier svensken.