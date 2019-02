Se fallet i vinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK.

Like før mål skjedde det som ikke skulle skje for Johannes Høsflot Klæbo.

I den siste bakken før oppløpet fikk 22-åringen den høyre staven på innsiden av skien og gikk i bakken i sporet.

Det kostet ham sølvet.

– Jeg gikk på siden, traff sporet og fikk staven mellom beina. Da ramlet jeg og ga opp, sier Klæbo til NRK.

Skuffet skled han inn til en fjerdeplass for Byåsen.

– Det er NM-stafett, og det hadde betydd mye for klubben å være på pallen i dag. Sånn ble det ikke, og skylden skal jeg ta, sier Klæbo.

Gull til Lyn

Simen Hegstad Krüger sikret enkelt gullet til Lyn. Bak ham var det en duell om sølvet mellom Klæbo og Martin Johnsrud Sundby. Den duellen tapte Klæbo da han falt.

For tredje gang på fire år fikk Krüger æren av å gå Lyn inn til NM-gull på 3 x 10 kilometer. Seieren kom etter at lagkameratene Johan Tjelle og Hans Christer Holund hadde gått to prikkfrie etapper for Oslo-laget.

Røa med Karstein Johaug, Andrew Musgrave og Martin Johnsrud Sundby tok sølvet. Bronsen gikk til Asker-trioen Eirik Asdøl, Erland Kvisle og Harald Østberg Amundsen.

Stafetten åpnet i et tempo som gjorde at mange lag holdt følge. Blant favorittene gikk Jørgen Sæternes Ulvang en sterk første etappe for Varden Meråker, og han sendte Torstein Buan Røvik ut på 6.-plass, snaue ni sekunder bak teten. Byåsen, med kanonene Didrik Tønseth og Johannes Høsflot Klæbo på de siste to etappene, lå hele 1,04 minutt bak teten.

– Jeg var en dårlig skiløper i dag

Søndagens fall på fellesstarten ble det siste Klæbo gjorde før VM i Seefeld.

– Jeg håper ikke det skal skje i VM. Jeg tar med meg at jeg egentlig gikk en bra sisteetappe, tok igjen Martin og fikk egentlig mange av de svarene jeg trengte å få. Jeg synes det var bedre i dag enn i går, og det lover godt. Jeg synes egentlig jeg traff bra da jeg spurtet, men det hjelper lite når man setter staven mellom beina. Jeg var en dårlig skiløper i dag, sånn er det bare, oppsummerer Klæbo.

Lørdag ble Klæbo nummer 20 på tremila i NM.

- Det har ikke vært en helg som vi håpet på, men sånn er det, sier Klæbo til NRK.

