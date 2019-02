PSG raser mot en spørreundersøkelse som angivelig kunne konkludere med at 84% av den franske befolkningen mener Neymar «provoserer forsvarsspillerne».

Det hevdes også at 78% mener den brasilianske superstjernen «praktiserer et farlig spill for seg selv».

Neymar er ute i opptil ti uker med et metatarsalbrudd, og går glipp av begge Champions League-oppgjørene mot Manchester United.

At det hevdes at majoriteten i Frankrike mener Neymar kan skylde seg selv for at han blir brutalt behandlet, har ikke falt i god jord hos storklubben.

PSG har nå svart både med en støttevideo titulert «Ney, ikke endre noe» og en pressemelding på klubbens nettsider.

– For det første, så har vi stor tvil til undersøkelsens pålitelighet, skriver PSG.

– Om vi skulle gi den minste kredibilitet til disse tallene, skal vi da le eller gråte når vi leser dem, spør klubben.

Nå ber de media slutte med slike undersøkelser.

– Vi sier stopp til disse pseudo-spørreundersøkelsene. Fotballen er lidenskapen vi deler, og de har ikke noen annen effekt enn å fjerne de største fotballgeniene fra mesterskapet vårt.

Neymar ble skadet under 2-0-seieren mot Strasbourg i den franske cupen 23. januar. I den kampen ble han felt tre ganger på få sekunder av Moataz Zemzemi, og responderte med å ydmyke med en frekk flikk noen sekunder senere.

– Det er Neymars stil, men ikke kom og klag når du blir sparket, sa Strasbourgs Anthony Goncalves etter kampen.