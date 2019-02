Tok gull etter privatfly-hjelp: – Takk, Røkke

Se hilsenen til Røkke i vinduet øverst. Video med tillatelse fra NRK.

Dermed gjorde de som i 2015, da det også ble Oppdal-gull på NM-stafetten.

Mye av takken bør rettes til Kjell Inge Røkke, som stilte privatflyet sitt til disposisjon slik at Astrid kom seg til Meråker natt til søndag. Hun var i Italia for å gå Ski Classics lørdag, men Røkke sørget for at Oppdal kunne stille lag.

– Takk, Røkke, sier Kari Øyre Slind smilende inn i NRK-kameraet mens hun holdt opp tommelen etter målgang.

– Vi gikk for Røkke i dag



Søskentrioen forteller at presset var litt større enn vanlig på grunn av omstendighetene.

– Presset kommer når Røkke stiller med privatfly, da blir det automatisk et press i bildet, sier Silje.



Men privatflyets passasjer Astrid, følte ikke bare på presset. Mest var det bare glede.

– Vi gikk for Røkke i dag, sier Astrid før hun fortsetter:



– Så må jeg si at selv om det var et press, så synes jeg at det var så stort, og jeg ble så glad for at noen hadde lyst til å gjøre noe sånt, at jeg ikke følte så mye på presset. Jeg kjente mer på at jeg gledet meg sykt til å gå skirenn.



Gullvinnerne forteller at det var gjennom lokalradioen de hadde skaffet seg privatflyet. Silje fortalte nemlig der at søsteren ikke kom seg til Meråker i tide til stafetten.

– Så var det en som hadde plukket opp det på Oppdal og han kjenner Kjell Inge Røkke. Så han trakk i trådene og ordnet fly så vi skulle få stafettlag for Oppdal igjen, så det er stort, sier Silje.



Røkkes gest er et tegn på hvor stort NM er, mener Kari.

– Det sier litt når det diskes opp med privatfly for å klare å stille stafettlag. Det sier litt om hvor høyt egentlig en NM-stafett henger. Det er ganske rått, sier Kari.



Nes med Amalie Håkonsen Ous, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng tok sølvet, mens Heming-trioen Marion Rønning Huber, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Fanny Horn Birkeland fikk bronse.

Opphenting

På første etappe klinket Anna Svendsen tidlig til for Tromsø, og hun fikk følge av Silje Øyre Slind. De to gikk flere kilometer sammen i front, men så ble det for tungt for Slind. Etter en knallsterk etappe ledet Tromsø med 17,7 sekunder på Oppdal ved første veksling.

– Det var gøy å gå. Jeg følte meg pigg i dag, så det var bare å kjøre på, sa Svendsen til NRK.