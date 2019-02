Frp-topp refser KrF-statsråden etter TV 2-intervju: – Håpløs tilnærming til et samarbeid

​– Det er slik at utviklingspolitikken aldri er slik at vi skal bruke den for å få noe tilbake. Det er ikke egeninteressene våre som skal styre når vi skal innrette den, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein til TV 2.

Dermed er han helt på kollisjonskurs med regjeringskollega Fremskrittspartiet.

I et intervju med TV 2 fredag, var innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim strålende fornøyd med dette punktet i regjeringserklæringen:

«Regjeringen vil bruke Norges posisjon, blant annet som bistandsyter, til å sikre flere returavtaler og øke aksept for prinsippet om at alle land har plikt til å ta imot egne borgere».

– At man ikke skal forvente noe tilbake er naivt. Nå har vi endelig fått det med i regjeringsplattformen at vi skal bruke bistand som pressmiddel i flyktningpolitikken. Bistand har mye å si for mottakerlandet og dette vil gi Norge en posisjon for å få på plass til returavtaler, sa Helgheim til TV 2.

Frp-nestleder Sylv Listhaug delte saken på sin Facebook-side. Hun var med og fremforhandlet plattformen på Granavolden.

– Nå skal vi bruke bistandspengene som et pressmiddel for å få på plass returavtaler for avviste asylsøkere, skrev Listhaug lørdag.

Men utviklingsministeren fra KrF avviser nå overfor TV 2 at bistand skal brukes som et pressmiddel.

KREVER GJENNOMFØRING: Frps Jon Engen-HelgheiM og Sylvi Listhaug. Foto: Bendiksby, Terje

– Skal aldri kutte for å presse

– Fremskrittspartiet har jo åpenbart inntrykk av at man skal kunne presse på plass returavtaler?

– I den plattformen her har vi signalisert at midlene skal dit det trengs mest. 27 av de minst utviklede landene ligger sør for Sahara. Det å få på plass returavtaler er noe som er positivt og fremforhandle avtaler der det er mulig, men vi skal aldri kutte bistand for å få presset frem en avtale, sier Ulstein, og sier det tydelig:

– KrF styrer den posten her og vi skal ikke bruke bistand- og utviklingshjelp til å presse og kutte i hjelp for å få det på plass.

– Hvorfor er det en dårlig idè å sette krav bak bistandspenger?

– Man setter jo krav. Jeg reiser til Etiopia i kveld, og skal snakke om hvor viktig det er å få jenter inn i utdanning, likestilling og andre viktige spørsmål. Da ligger det et ønske om å se endringer på de områdene, men å kutte bistand for å få returavtaler er ingen aktuell problemstilling, sier KrF-statsråden.