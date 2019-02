Kimberley (28) fra Drammen gamer 18 timer om dagen

– Flere jenter må begynne å spille. Vi trenger mange, både kompetitivt og for moro skyld, sier 28-åringen fra Drammen.

For 13 år siden startet den brennende interessen. Kimberley Emilie Mathisen oppdaget et enormt samfunn i spillverdenen.

– Det begynte med Call of Duty på Xboks. Samboeren min spilte veldig mye, og så ville jeg også ha litt oppmerksomhet, så jeg begynte jeg også, ler Mathisen.

– Jeg husker også at jeg synes det var deilig å bare ha noe å slappe av med og legge skolearbeidet til side.

Mathisen forteller at hun har fått et mye større nettverk etter at hun begynte å spille.

– Jeg oppdaget jo et samfunn som var kjempestort, og jeg har fått venner over hele verden. En av mine aller beste venner er en fra England - vi har spilt og snakket sammen både via skype og games i 10-13 år. Han kom til Norge i fjor og ble med på et spilltreff så vi fikk møttes for første gang.

Kimberley (28) fra Drammen mener det bør bli med aksepter at jenter spiller. Foto: Privat

– Gjerne mer

I tillegg til å være mamma og stå i full jobb, får hun presset inn en god del timer med spilling likevel. Og på fritiden går hun under gaming-navnet «Foxybaben».

– Jeg spiller vel mellom 4-7 timer om dagen, og i helgene opptil 17-18 timer, forteller Mathisen.

– Men jeg skulle gjerne ha spilt mer hvis jeg hadde kunnet det. Hvis jeg reiser på LAN så kanskje jeg får spilt enda mer, legger hun til.

SOSIALT: Mathisen sier hun oppdaget et enormt sosialt nettverk gjennom spillverdenen. Foto: Thomas Gitlevaag

LAN er et dataspilltreff hvor flere samles for å spille sammen over et delt nettverk.

Mathisen sier hun håper det blir mer akseptert å spille blant jenter.

– Hvis man ser på gaming som E-sport er det ikke en likestilt sport. Vi jenter prøver så godt å komme frem og da er kjedelig å ikke bli sett. Jeg håper gaming blir mer akseptert etterhvert. Heldigvis ser det ut til at det går litt fremover, sier hun.

Gradvis stigning

Pressekontakt for det årlige spilltreffet «The Gathering», Simon Eriksen Valvik sier de ser en gradvis stigning på antall jenter og kvinner som møter opp.

– Statistikken viser nå at tolv prosent av de som deltar er jenter og de resterende er gutter. Men tallene begynte jo på seks prosent da vi startet med treffet, så en gradvis økning ser vi jo, forklarer Eriksen Valvik.

ØKNING: Pressekontakt for The Gathering, Simon Eriksen Valvik sier det er en gradiv økning i kvinnelige deltakere. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Han understreker at treffet gjør stadig tiltak for å rekruttere flere kvinnelige deltakere.

– Mange tenker at det kun er krigsspill, som Call of Duty, men vi ønsker alle spill velkommen. Vi er stadig på utkikk etter nye tiltak for å få flere jenter til å delta. Teknologien utvikler seg raskt hele tiden så vi må se hva som rører seg der ute og tilpasse vårt tilbud etter det.