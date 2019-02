Det gikk usedvanlig blodig for seg da Deadline Day-signeringen Tyrone Mings debuterte for Aston Villa lørdag.

Forssvarsspilleren tråkket på ansiktet til Readings Nelson Oliveira, som fikk dype kutt og blødende måtte forlate banen.

De to var i en duell da portugiseren gikk i bakken, og den ferske Villa-spilleren endte opp med å tråkke på hodet hans da også han mistet balansen.

Oliveira silblødde og fikk dype kutt etter det brutale møtet med skoen til Mings.

– Fryktelig lei meg

Reading skriver på Twitter at han fraktet til sykehus for sikkerhet skyld, men at han var ved full bevissthet.

Ifølge Reading-manager José Gomes var det mistanke om at Oliveira brukket nesen.

– Jeg så ham ikke etter kampen, jeg vet ikke. Det var en merkelig beslutning fra dommeren. Jeg vet ikke om den var knekt, vi vil informere dere, sier han.

BEKYMRET SYNDER: Tyrone Mings var kjapt bort til Oliveira etter hendelsen. Foto: Adam Holt

Mings har også tvitret om hendelsen.

– Jeg er fryktelig lei meg for det som skjedde med Oliveira, jeg håper han er ok, skriver han.

Nelson Oliveira after Tyrone Mings (accidentally) stood on his face. Ouch 🤕 #readingfc pic.twitter.com/YEnKQcEhs8 — Adam Goodwin (@AdamGoodwin__) 2. februar 2019

Tråkket Zlatan på hodet

Mings har for øvrig en forhistorie når det gjelder ansiktstråkking. I 2017 ble han utestengt i fem kamper etter å ha tråkket på hodet til en liggende Zlatan Ibrahimovic. Svensken fikk tre kampers karantene for en albue mot samme mann.

Den gangen hevdet Bournemouth at det hele var et uhell, og at det ikke var noen intensjon om å tråkke på Ibrahimovic.

– Bournemouth er ekstremt skuffet over FAs avgjørelse om å gi Tyrone Mings en fem kampers suspensjon, skrev Bournemouth i en uttalelse.

Eksperten var imidlertid nådeløs.

– Vi fikk se en UFC-kamp utpå der. Å tråkke på hodet til noen folk, før personen fikk en albue i ansiktet tilbake. Begge to skulle vært direkte utvist, sa Skys Gary Neville.

Tyrone Mings fikk gjennomgå mest.

– Ibrahimovic lå nede, og så kommer Mings med en utrolig feig handling. Det var fryktelig, mente Neville.

Holdt nullen

Lørdagens oppgjør på Madejski Stadium endte for øvrig 0-0. Aston Villa holdt nulle for første gang siden andre juledag, i det som var Mings debut som Villa-stopper.

Aston Villa ligger på niendeplass i Championship, med fire poeng opp til playoff-plass. De fleste lagene som ligger over har imidlertid én kamp mindre spilt.

Reading kjemper for å overleve, og ligger på nedrykksplass. Det er imidlertid bare ett poeng opp til Rotherham, som i skrivende stund ligger på trygg grunn.