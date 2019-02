Vitesse - Heerenveen 2-2

Martin Ødegaard trodde han hadde sikret seieren med en vakker soloscoring mot sin tidligere klubb, men et VAR-drama uten like gjorde ting annerledes.

Rett før slutt, på stillingen 2-1 til Vitesse, la Ødegaard ut på et skikkelig soloraid. Nordmannen gikk fra midtbanen, og fintet lekende lett bort to forsvarere, før nordmannen prikket ballen i mål fra 20 meter.

Men scoring ble det likevel ikke. Dommer Martin van den Kerkhof stoppet spillet for å gå gjennom en hendelse som skjedde like før Ødegaards raid.

Etter en kort VAR-gjennomgang kom dommeren frem til at Heerenveen fortjente et straffespark i situasjonen som oppsto i Vitesses sekstenmeter like før kontringen. Dermed ble det ikke noe Ødegaard-mål. Og Sam Lemmers sørget for salt i Ødegaard-såret da han fikset 2-2 på straffen. Det ble også sluttresultatet.

Ødegaard: – Dette er ikke ordentlig fotball

Nordmannen var svært irritert etter det snodige poengtapet.

– Det er galskap. Slik er fotballen nå med VAR. Jeg liker det ikke. For meg er ikke dette ordentlig fotball. Det er lett for meg å si fordi det gikk imot oss, kanskje det hadde vært annerledes om det var motsatt, men for meg er ikke dette fotball, sier 20-åringen til nederlandske NOS.

– Vi scoret 3-1, og trodde at tre poeng var sikret, så får de straffe og scorer. Det er en vond følelse, sier Ødegaard, som også fortalte at han mener fotballen mister sjarmen med VAR.

Vitesse-trener Leonid Slutsky var fortvilet etter det dramatiske oppgjøret.

– Det føles veldig rart. Et sekund vinner du 3-1, og i neste sekund er det uavgjort. Jeg er selvfølgelig positiv til VAR, men systemet har ikke et hjerte. Det føles som en dårlig drøm, sier den russiske treneren.

Johnsen fikk innhopp

​Norske Dennis Johnsen, som nylig ble utlånt fra Ajax til Heerenveen, kom inn som innbytter etter 65 minutter. Morten Thorsby, som skal spille for Sampdoria fra og med sommeren, var ikke med i Heerenveen-troppen.

2-2-resultatet betyr at Vitesse nå er på femteplass med 30 poeng. Heerenveen er på ellevteplass med 22 poeng.

Martin Ødegaard står med tre mål og fire assist på 17 ligakamper denne sesongen.