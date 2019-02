Det ble en skikkelig thriller da Norge og Danmark møttes i finalen i nordisk mesterskap i FIFA.

I best av tre-serien kom Norge skjevt ut og tapte første oppgjør, mens kamp nummer to ble et utrolig drama der det hele ble avgjort på overtid i andre ekstraomgang.

Det sto 4-4 da kampuret passerte 120 minutter. Da tok Magnus Myrhaug Kristiansen (17) ansvar og sørget for en svært dramatisk triumf.

– Fytti helgeroa. Det snakkes om bragden i Marseille i 98, men dette er bragden i Finland. Helsinki, utbryter ekspertkommentator Johan Færaas.

Se det utrolige dramaet over!

Dermed ble kamp tre avgjørende, og her kom Norge skjevt ut. Danskene tok ledelsen på tampen av første omgang, men Anders Rasmussen kjempet inn utligningen tidlig i andre omgang.

Men på overtid gikk det hele galt, da en heading fra omtrent 14 lurte seg i mål. Dermed vant Danmark 2-1 og er nordiske mestere.