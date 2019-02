Cardiff - Bournemouth 2-0

Det ble en emosjonell dag på Cardiff CIty Stadium da waliserne spilte sin første hjemmekamp etter rekordkjøpet Emiliano Salas tragiske forsvinning.

Før kampen la begge lags kapteiner ned blomsterbuketter ved midtsirkelen. Hele stadion ble også farget i de argentinske fargene med teksten «Sala» i et mektig skue.

Tidlig i kampen gikk Cardiff opp til 1-0 da Bobby Reid scoret på straffe. Etter at angriperen hadde scoret, viste han frem en blå t-skjorte med bilde av den savnede spissen.

– En fin måte å hedre ham på med en scoring og den t-skjorten, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

– Det var rett å gjøre det på den måten. Vi har hatt noen tøffe uker. Det var godt å kunne gjøre det for ham og familien, sier målscorer Reid om markeringen.

​Spilte med Salas navn på drakten

​Cardiff-spillerne spilte også kampen i en spesialdrakt som hadde Salas navn inngravert og et påskelilje-symbol.

Cardiff City Stadium ble fargelagt med de argentinske fargene før kampen mot Bournemouth. Foto: Geoff CADDICK / AFP)

Cardiff-direktøren Ken Shoo har tidligere forklart bruken av blomsten.

– Det er en gul blomst som også er Wales' nasjonalblomst, og den har betydning for Nantes.​

Bobby Reid økte for øvrig til 2-0 like etter pause. Scoringen kom kun 15 sekunder etter hvilen.

Cardiff-seieren gjør at klubben nå ligger på 18. plass med 22 poeng. Det er kun to poeng opp til Burnley, Southampton og Newcastle som alle har 24 poeng.

– Fansen synger fortsatt Salas navn. De måtte vinne for ham i dag. Det var emosjonelt. Cardiff fortjente seieren, sier TV 2-ekspert Trevor Morley.

Cardiff-fansen hadde lagt ned påskeliljer, drakter og skjerf utenfor stadion for å hylle Sala. Foto: Action Images via Reuters/Andrew Boyers.

Joshua King spilte samtlige minutter i lørdagens kamp.

Rørt Warnock

Etter kampslutt var det en tydelig rørt Cardiff-manager som takket supporterne.

– Fansen var fantastisk hele veien. Det har vært noen veldig emosjonelle ti dager, sier Neil Warnock.

– Jeg sa til guttene: «Jeg vet at han ikke er her i dag, men Emiliano ville vært stolt i dag.» Det var stort for oss alle, sier Warnock.

​Nytt søk starter søndag

​Det var på kvelden den 21. januar at flyet som skulle frakte den argentinske spissen fra Nantes til Cardiff plutselig forsvant fra radaren på vei over Den engelske kanal. Småflyet, som hadde Sala og piloten David Ibbotson ombord, er ennå ikke funnet. Lørdag ble det bekreftet at det skal igangsettes et undervannssøk i løpet av søndag.

Tidligere denne uken ble det funnet deler som trolig stammer fra det forsvunnede flyet. David Mearns, som jobber for den britiske lufthavari kommisjonen, bekrefter at det kommende søket vil ha hovedfokus på å finne vrakdeler da flyet trolig ikke er intakt.