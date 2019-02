Molde har signert høyrebacken Kristoffer Haraldseid fra Haugesund. Han har skrevet under på en fireårskontrakt.

Haraldseid har spilt for Haugesund hele karrièren, og står med 205 A-lagskamper for klubben. Han har totalt 68 aldersbestemte landskamper.

– Kristoffer blir et godt tilskudd til troppen vi har, dette er en spiller vi har fulgt over tid, i Kristoffer får vi en rutinert og hardtarbeidende høyre back. Vi er svært glade for at han nå blir Molde spiller, sier Erling Moe, som vikarierer som klubbens hovedtrener mens Ole Gunnar Solskjær leder Manchester United frem til sommeren.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det er en solid signering av romsdalingene.

– Haraldseid er en offensiv backtype som vil passe godt inn i måten Molde vil spille fotball på. I Haugesund har han hatt en fin utvikling og høyrefoten hans vil sørge for mange målgivende pasninger for Molde i 2019, mener han.

Molde har virkelig brukt vinteren til å ruste opp stallen. Erling Knudzton, Fredrik Sjølstad, Eirik Ulland Andersen og Martin Bjørnbak har allerede signert for klubben.

I tillegg har TV 2 kunne melde at klubben også jakter på Stabæk-spiss Ohi Omoijuanfo.

​Mathisen mener det mange solide signeringene som allerede er i boks, vil gjøre at Molde skal kunne gi Rosenborg kamp om tittelen.

– Rosenborg er fortsatt klare favoritter til å ta gull, men Molde har nå hentet flere spillere som har levert solide sesongen i Eliteserien og i 2019 tror jeg Molde kommer til å være med å kjempe om gullet hele veien inn, sier han.

