Johansson med femteplass i skiflyging i Oberstdorf

FEMTEPLASS: Robert Johansson tok en sterk femteplass i Oberstdorf. (Photo by Janek SKARZYNSKI / AFP) Foto: Janek Skarzynski

Robert Johansson og Johann André Forfang sørget for to nordmenn på topp åtte i Oberstdorf. Ryoyu Kobayashi tok sin tiende verdenscupseier for sesongen.