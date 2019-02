Volkswagen jobber nå intenst med en satsing som kan bli den viktigste i selskapets historie.

Det handler om elbiler. Målsetningen er klar: Verdens største bilprodusent skal også bli verdens største på elbiler. For å klare det har VW de siste årene investert milliardbeløp i teknologi og ombygging/opprustning av fabrikker. Og nå er det like før de første modellene skal rulle ut.

I løpet av noen år skal det kommet et titalls elbiler fra konsernet. Det er snakk om biler i en rekke størrelser, og klasser.

Ingen mini-bil

Nå har VWs strategidirektør Michael Jost akkurat bekreftet en modell det har gått rykter om en stund: Nemlig en innstegsmodell som virkelig skal bli en prispresser i elbilmarkedet.

Til engelske Autocar sier Jost at prisen skal starte på under 18.000 pund, med dagens kurs er det like under 200.000 kroner. Dette blir den rimeligste modellen i familien av elbiler som så langt går under navnet ID.

Men noen mini-bil er det ikke snakk om. Planen er at dette skal bli en femseters crossover, på størrelse med dagens VW T-Roc. Det vil si innvendige mål og bagasjerom omtrent som dagens VW Golf.

300 kilometer

Her er den første bilen i den nye ID-familien på Norgesbesøk. Den kommer på markedet i 2020.

Den nye innstegsmodellen skal baseres på samme plattform som de øvrige elbilene fra VW, MEB heter den internt, eller Modular Electric Architecture.

Det er ventet at den kan leveres med ulike batteripakker, og dermed rekkevidde.

I grunnversjon får den sannsynligvis en rekkevidde på rundt 300 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Dessuten forhjulstrekk.

Hippiebussen skal gjøre comeback som elbil, den er nemlig en av de nye bilene i VWs ID-familie. Foto: Scanpix

En million elbiler årlig

Først ut i den store ID-satsingen er en bil som sannsynligvis skal hete Neo. Dette er en femdørs kombi, som kommer i 2020. Etter det skal VW rulle ut flere modeller. Blant dem to SUV-er, en sedan og en flerbruksbil som designmessig har med seg mye fra den legendariske hippiebussen. Det er ventet at den nye innstegsmodellen kommer etter denne, i 2023/2024.

Leveringstid og ventelister har så langt vært en utfordring for mange elbiler. Det satser Volkswagen på å unngå ved å dedikere svært mye produksjonskapasitet til sine kommende elektriske biler. Innen 2022 skal de ha mulighet til å produsere én million elbiler, årlig.

Enda billigere?

Volkswagen e-up! er en av de minste og rimeligste elbilene i bruktmarkedet. Nå får du den fra rundt 100.000 kroner.

VW er allerede godt representert med elbiler i bruktbilmarkedet. Så hvis du ikke har lyst til å vente til ID-debuten og vil bruke minst mulig penger, kan du sikre deg den elektriske minstemannen e-up! fra rundt 100.000 kroner.

Storebror e-Golf starter nå på under 150.000 kroner. Da er det biler med relativt høy kilometerstand, lite utstyr og offisiell rekkevidde på 190 kilometer som gjelder.

