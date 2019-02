Ja!

Først og fremst fordi det ikke ble gått spesielt fort på NM-tremila. Til det var det for mange ikke-landslagsløpere som var med helt til innspurten. Men for Johannes Høsflot Klæbo ble det altså for tungt. Hvordan går det da når russerne setter opp tempoet på samme distanse i VM i Seefeld?

Variert

Og på distanserennene har prestasjonene til Klæbo variert denne sesongen. Fra et par imponerende løp i Tour de Ski til å bli satt skikkelig på plass på 15 kilometer klassisk enkeltstart i Ruka (nr . 9, slått med 48 sekunder) og det samme under distanseløpene på Lillehammer (nr. 23 på 15 kilometer fristil, mer enn ett minutt bak vinneren)

Men dette handler ikke om 15 kilometer, men om den dobbelte distansen, med skibytte - og det er fellesstart. Sist gang Klæbo gikk distansen var i OL der han ble nummer 10, 43 sekunder bak gull-vinner Simen Hegstad Krüger.

Trenerne som skal ta ut laget på denne distansen kunne selvsagt tenkt seg at Klæbo hadde vist bedre takter. Det hadde gjort uttaksjobben mye enklere. Men Klæbo har jo også bevist at han kan mestre en slik kraftprøve: Han vant 30 kilometer med skibytte på Lillehammer, og der er det krevende løyper, men det er 14 måneder siden!

Bedre kvalifisert

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er selvsagt også bekymret, men ikke bare over prestasjonen til Klæbo i Meråker. Men bekymringen handler kanskje mer om å vrake en som er kvalifisert, og er bedre kvalifiserert enn Klæbo - dersom Klæbo skal få gå. Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger og NM-vinner på distansen, Emil Iversen, mener nok alle at med sine prestasjoner denne vinteren, skal de gå.

Her kommer sjefene til å stille mange spørsmål. Hva slags løp blir det, blir det spurtoppgjør? Og hvem av de norske kan vinne da? Eller blir det som i OL i Pyeongchang, der Simen Hegstad Krüger alene stakk fra de andre i tetgruppa? Hvordan få mest mulig ut av Johannes Høsflot Klæbo? Han skal i VM gå sprint på torsdag, den påfølgende lørdag kan det altså bli 30 kilometer og søndag går han lagsprint. Er Klæbo da pigg og klar til onsdagens 15 kilometer klassisk enkeltstart?

Tok ikke sjansen

Hovedspørsmålet er om Johannes Høsflot Klæbo er i posisjon til å få brukt sine styrker når kampen om VM-gullet på tremila skal avgjøres. Litt av den samme problematikken gjelder også for Emil Iversen, men han beviste i alle fall søndaq at han har utholdenhet for en tremil. Det gjorde ikke Johannes Høsflot Klæbo.

Lørdag var det flere som hadde muligheten til å gå seg inn på tremilslaget i Seefeld: Didrik Tønseth grep ikke sjansen, heller ikke Hans Christer Holund. Og jeg mener at Klæbos svakhetstegn gjorde at heller ikke han får gå denne distansen i VM - selv om han har lyst.

Og jeg tror faktisk også at det er lettere for Klæbo å akseptere å bli vraket til denne distansen enn for Røthe, Johnsrud Sundby, Iversen og Krüger. Fordi denne kvartetten er bedre kvalifisert.