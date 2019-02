– Kan bli en ny superduo

Sarri fikk mye oppmerksomhet etter at han låste seg inn i garderoben sammen med spillerne etter 0-4-tapet mot Bournemouth. Det tror han nå slo positivt ut.

– Jeg tror det. Men i fremtiden håper jeg at vi ikke trenger å tape en kamp for å få frem den mentaliteten.

Chelsea-manageren spår også at Higuaín og Hazard kan bli en giftig duo for de blåkledde.

– Han forbedrer seg. Han var ikke på topp fysisk da han kom hit. Han har hatt problemer med ryggen og hadde spilt lite. Han er en bra spiller, og han passer veldig godt til å spille nærme Eden.

Slik var kampen

​​Chelsea tok føringen fra start av. Etter ti minutter prøvde Higuaín seg med et brukbart volleyforsøk, men en Huddersfield-forsvarer fikk blokkert skuddet.

Etter 15 minutter fikk argentineren en ny sjanse. Kanté spilte angriperen fri, og fra skrått hold dunket inn 1-0 i nettaket.

– Den er viktig. Den er viktig for Higuaín. Den er viktig for Sarri. Han viser seg som den målscoreren han er, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Fem minutter senere fikk spydspissen en ny sjanse, men denne gang gikk avslutningen like utenfor stolpen.

Utover i omgangen begynte gjestene å yppe seg. Etter en halvtimes spill fikk Billing en grei mulighet til å utligne, men skuddet gikk rett i blokken.

Hazard doblet etter tvilsom straffe

Like før pause ble Azpilicueta revet over ende like ved sekstenmeterlinjen. Dommer Paul Tierney var sikker i sin sak da han pekte på straffemerket. Huddersfield-spillerne mente derimot at spanjolen ble felt utenfor feltet. Det var det også bred enighet om i TV 2-studio.

– Det skulle ikke ha vært straffe, sa Osnes.

Eden Hazard prikket uansett straffesparket sikkert i mål til 2-0. Det var belgierens første ligamål siden 26. desember. På overtid i førsteomgang kjørte Chelsea virkelig på, men flere mål ble det ikke før pause.

Ti minutter etter hvilen var det Huddersfield sin tur til å rope på straffe. Andreas Christensen skjermet en ball ved dødlinjen, men Kachunga kom seg forbi og gikk i bakken.

– Det er en småspesiell situasjon. Men det ser ut som Kachunga legger seg rett ned, sa Mørtvedt.

Dommer Tierney så ut til å gjøre en rett avgjørelse da han vinket spillet videre.

Midtveis i omgangen var Hazard på farten igjen. Belgieren ble spilt fri av Ross Barkley, før han rundet Lössl og vippet ballen elegant i mål til 3-0.

– Eden Hazard er sikker alene med Lössl. Men den er ikke enkel å sette heller, sa Mørtvedt.

Higuaín-perle

​Kun minutter senere viste Higuaín at også han hadde mer krutt i støvlene. Fra omlag 18 meter skrudde argentineren inn 4-0 på praktfullt vis.

– Det er rett og slett en strålende scoring. Han skrur den rett i lengste. Den er litt borti armen til Kongolo, men den hadde nesten bedre retning før det, sa kommentatoren.

Et kvarter før slutt fikk argentineren muligheten til å sikre seg hat trick, men Schindler blokkerte avslutningen.

Flere mål ble det likevel på Stamford Bridge. Kort tid før slutt steg David Luiz til værs og stanget inn 5-0 via en Huddersfield-forsvarer.

Slik stilte lagene:

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kanté (Loftus-Cheek fra 82), Jorginho (Kovacic fra 70), Barkley; Willian, Higuaín, Hazard (Hudson-Odoi fra 77).

Huddersfield: Lössl; Smith, Schindler, Kongolo, Löwe; Bacuna, Billing (Grant fra 67), Mooy; Mbenza (Mounie fra 27), Kachunga, Diakhaby.