Politiet mottok lørdag ettermiddag flere nødtelefoner om en håndfull personer som gikk på E18 ved Ørje. De var aggressive og slo i biler.

– Dette skapte naturligvis lange køer og skremte bilister. Vi ser alvorlig på situasjonen, for det skaper farlige situasjoner både for dem selv og for andre, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Kari Monsen til TV 2.

Politiet var raskt på plass, og fikk kontroll på gjengen. Den bestod av fem voksne personer fra Romania.

– Vi har samtlige under kontroll. De innbringes til oss, anmeldes og kan vente seg et forelegg, sier Monsen.

Operasjonslederen kan ikke si om rumenerne har forklart seg om sin egen oppførsel, eller spekulere i motivet. Men det er på det rene at de tidligere lørdag fikk kjøreforbud i bilen de kom med fra Sverige.

– Tidligere i dag ble samme rumenere stanset i tollen på grensen til Sverige med blankslitte sommerdekk. Der fikk de forbud mot å kjøre videre med bilen, sier Monsen.