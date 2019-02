Torsdag publiserte nettavisen Resett en artikkel basert på forskning av den anerkjente terrorforskeren Thomas Hegghammer.

Artikkelen har tittelen «Den sjokkerende historien om hvordan Norge åpnet døren for radikal islam», og handler om jihadismens fremvekst i Skandinavia på 1980-tallet.

I artikkelen trekkes NRK-profilen Yama Wolasmals far fram, og sønnens jobb som nyhetsanker for Dagsrevyen på NRK nevnes.

Faren torturert

I artikkelen brukes Hegghammers forskning til å skildre norske muslimers støtte til jihad på 80-tallet.

«Hegghammer trekker også frem det som nok er et ukjent faktum for mange nordmenn, at mannen som drev denne informasjonsvirksomheten var Mohammed Wolasmal, faren til NRK-profilen Yama Wolasmal», heter det i artikkelen.

Wolasmal reagerer på at det i artikkelen insinueres at hans far, som drev en afghansk motstandsavis på 80-tallet, fungerte som et talerør for jihadister.

– Da jeg var fire år gammel, og vi bodde som flyktninger i Pakistan på midten av 80-tallet, ble min far fengslet av militær-diktatoren Zia ul-Haq, som var jihadistenes fremste støttespiller. Der ble han torturert. Han fikk ledninger festet til kroppen, før fengselsbetjentene sendte støt gjennom kroppen hans, skriver Wolasmal i Facebook-innlegget.

Han sier familien hans er merket for livet av farens kamp mot jihadister.

– Min familie har betalt en høy pris for kampen mot disse grupperingene. Da liker vi dårlig å bli satt i bås med dem, sier han.

Wolasmal understreker at hele hans familie reagerer sterkt på artikkelen.

– Jeg ble forbanna da jeg leste den. Som journalist er jeg vant til å bli utsatt for hets, sjikane og nedrige kommentarer om all slags usakligheter, men denne gangen går man på min familie. Dette ser jeg på som et overtramp av Resett, sier Wolasmal til TV 2.

– Interessant opplysning

Resetts redaksjonssjef Lars Akerhaug sier i kommentarfeltet under Wolasmals innlegg at de aldri har ment å si at faren jobbet for jihadistene.

«Dette er ingen hit piece. Jeg har aldri antydet at Yama Wolasmal skulle være noen islamist eller liknende. Jeg synes det var en interessant tilleggsopplysning når faren hans først ble omtalt, ikke noe mer eller mindre enn det», skriver Akerhaug i kommentarfeltet under Wolasmals tordnende Facebook-innlegg.

– Jeg har ikke antydet noen kobling mellom familien Wolasmal og jihadisme, sier Akerhaug til TV 2 lørdag.