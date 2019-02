– Vi ser en mer usikker og uforutsigbar verden

Russerne svarte USA kontant lørdag, ved å trekke seg fra atomavtalen INF fra 1987 om utplassering av mellomdistanseraketter.

USA kunngjorde med støtte fra NATO fredag at de ikke lenger anså seg som forpliktet av avtalen, for å presse russerne til fjerne en ny generasjon missiler som skal være utplassert i Europa.

– Bekymringsfullt

Men NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg innrømmer overfor TV 2 at det ser mørkt ut.

– Vi ønsker ikke et nytt våpenkappløp, og derfor prøver vi å redde nedrustningsavtaler, også denne. Men samtidig må vi erkjenne at sannsynligheten for å redde avtalen blir mindre for hver dag som går.

– Hvordan ser du på en situasjon der vi ikke lenger har atomavtalen fra 1987?

– Det er veldig bekymringsfullt. Atomvåpen er veldig farlige våpen. Og jo flere våpen vi har, jo farligere er det. Spesielt disse våpnene med kort varslingstid, som det er et stort antall av og som er vanskelig å oppdage.

– Kan det bli krevende å holde NATO samlet dersom vi nå får et nytt våpenkappløp?

– NATO har vært veldig samlet over flere år, spesielt de siste månedene hvor vi både har gjort nye initiativ for å redde avtalen. Bare for en uke siden møtte alle landene russerne, og vi diskuterte dette som hovedsak. Vi var enige og samlet i vår vurdering av at Russland bryter avtalen, og viktigheten av at de overholder avtalen.

Farligere verden

Nato har lenge forberedt seg på at avtalen blir kondemnert, og har satt i gang et arbeid med å utrede mulighetene for å få erstattet avtalen, sier Stoltenberg.

– Vi har startet arbeidet med å vurdere de militære konsekvensene. Vi har mange forskjellige muligheter. Dette er så alvorlig at vi kommer til å ta den nødvendige tid.

– Det er for tidlig å si hva vi vil gjøre, men det er jeg er trygg på er at vi kommer til å gjøre ting som er defensive og ansvarlige, fordi vi ønsker å finne en balanse mellom å formidle styrke og fasthet overfor russerne. Vi vil ikke bidra til et nytt våpenkappløp.

– Er dette den farligste situasjonen Europa har vært i på mange år?

– Vi har sett en gradvis forverring etter 2014, da Russland brukte militærmakt mot et naboland, Ukraina. Russland har investert mye i nye våpensystemer, spesielt i atomvåpen, og vi ser også at Russland er opptatt av å vise det fram.