Hjemvendte Son reddet dagen for Spurs

Tottenham - Newcastle 1-0

Newcastle var på vei mot nok et kruttsterkt resultat mot et topplag, men Heung-min Son ville det annerledes. Med åtte minutter igjen av ordinær tid scoret sørkoreaneren sitt tiende ligamål for sesongen.

Son, som også scoret i midtukekampen mot Watford, har nå scoret i begge kampene etter sin hjemkomst fra Asiamesterskapet.

Angriperen fyrte løs fra 18 meter. Skuddet gikk rett Martin Dubravka, men keeperen klarte ikke å stoppe skuddet.

– Han har vært en av Newcastles beste spillere denne sesongen. Han har reddet laget så mange ganger. Det er brutalt, sier TV 2-kommentator Endre Olav Osnes.

Scoringen gjorde at Spurs nok en gang dro i land en seier i sluttminuttene. Det betyr at Tottenham nå er oppe på en andreplass, men med én kamp mer spilt enn Manchester City.

– Både City og Liverpool sviktet i forrige runde. Nå starter Tottenham denne helgen med å vinne. Det er tre lag som kjemper om tittelen nå, sier Osnes.

Slik var kampen

​Det var Tottenham som var nærmest scoring i den første omgangen. Lucas Moura fikk en enorm mulighet etter et kvarter, men brasilianerens heading gikk utenfor mål.

– Det er en stor, stor sjanse, men headingen er ikke i nærheten av god nok, sa Trevor Morley.

Midtveis i omgangen var det Erik Lamela som fikk en sjanse. Innlegget fra Jan Vertonghen var av det presise slaget, men headingen fra Lamela var akkurat ikke god nok. Ballen smalt i tverrliggeren. Returen falt til Moura, men heller ikke denne gang traff angriperen mål.

Sissoko prøvde seg med et brukbar volleyforsøk kort tid før pause, men Dubravka stoppet skuddet. Dermed gikk lagene til pause på 0-0.

Nytt stolpetreff

​Rondon var et uromoment også i førsteomgang, og kort tid etter hvilen var han frempå igjen. Spydspissen var både sterk og lur da han fikk headet mot mål fra fem meter, men forsøket gikk i stolpen og ut.

Etter 60 minutter var det slutt for Lucas Moura. Inn kom Fernando Llorente. Spanjolen kom tidlig til flere store muligheter. Tottenham presset på for scoring, og etter 82 minutter var det en hjemvendt Son som reddet dagen.