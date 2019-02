Klokken halv to lørdag meldte politiet at en mann var blitt observert med det som kan ha vært et våpen i Bergen sentrum.

TV 2s folk på stedet har observert væpnet politi i gatene.

– Vi har fått melding om en mann som gikk og pekte med en pistol i området Bergen Storsenter og Scandic Ørnen, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Like over klokken 14 opplyser politiet at mannen ikke er identifisert, og at de avslutter politiaksjonen.

Det skal ikke ha vært snakk om en trusselsituasjon.