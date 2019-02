Se situasjonen i vinduet over. Bilder med tillatelse fra NRK.

Under herrenes fellesstart gikk et felt på rundt 30 løpere sammen nesten samtlige av de 30 kilometerne. Det førte til at det gikk en kule varmt for Didrik Tønseth.

Magne Hagas ski tråkket på staven til Tønseth, da svartnet det for trønderen.

Han reagerte med å slå til konkurrenten med sin egen stav. TV-bildene viste en tydelig sin Tønseth.

– Hvorfor slo du?

– Jeg ble sint, fordi staven min brakk. Jeg gikk for VM-plass, sier Tønseth til TV 2.

– Men er dette sportslig?

– Nei, jeg ble sint. Det er klart jeg ikke burde gjort det.

– Frykter du nå at du blir disket?

– Det får bli opp til juryen. Kanskje vi burde blitt disket begge to. Jeg aner ikke.

Kort tid etter målgang registrerte det internasjonale skiforbundet på sine sider at Tønseth ble diskvalifisert.

Løpet ble ødelagt

Haga mente at løpet hans ble ødelagt etter hendelsen. Han endte til slutt på en 23. plass 1,25 minutter bak vinner Emil Iversen.

– Løpet mitt ble ødelagt der og da, sa han til NTB tydelig lei seg.

Haga sa også at han ikke hadde sett noe til Tønseth etter målgang.

– Han er en voksen kar, han vet at sånn skal man ikke skal oppføre seg uansett. Jeg vet at han kjemper om VM-plass, og at det betyr mye for han, men NM betyr mye for meg og mange andre også. Jeg har sett fram til det løpet her veldig lenge og får det ødelagt der og da, sa han.

Gikk lenge uten stav

Han mener at det som utløste hendelsen var et uhell.

– Vi ligger i front der ved siden av hverandre og staven hans knekker i skiene mine. Sånn jeg tolker det, er det rent uhell at staven hans brekker. Jeg kan ikke gå utafor løypa heller, sa Haga.

Han ble gående uten stav lenge og måtte bruke mye krefter.

– Det er nesten bare komisk. Jeg mister mange sekunder og mye krefter. Jeg prøver å hente det inn igjen etterpå, men kreftene tar slutt, sa Haga