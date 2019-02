I serien av nedturer denne vinteren var ikke 8. plass på 15 kilometer med skibytte noen overraskelse for Ragnhild Haga. En av forrige sesongs beste kvinnelige langrennsløpere i verden.

– Jeg har hatt så mange skuffelser i år så jeg tar ikke dette så tungt nå. Det er bare å erkjenne at jeg i denne formen ikke har noe i VM å gjøre.

Overtrening kan være problemet.

– Formen er ikke god nok, men det visste jeg jeg jo før start. Men, jeg prøver å gjøre det beste ut av det. Hodet gjør et siste forsøk, men kroppen vil ikke, forklarer Haga.

– Kan du du ha trent for mye, altså være overtrent?

– Ja. Jeg tror jeg kan ha vært for ivrig og at et eller annet sted på veien så har overskuddet forsvunnet. Jeg har nok ikke trent ekstremt for mye, men tydeligvis nok. Og slik som i dag så kjente jeg ikke igjen kroppen min. Og da har jeg som nevnt ikke noe i VM å gjøre.

– Får prøve å være en god reserve

– Men du blir jo høyst sannsynlig tatt ut i troppen?

– Ja, da får jeg prøve å være en god reserve. Også får jeg være klar ved sykdom eller hvis en eller annen skulle miste formen.

– Jeg går ut fra at du med to OL-gull får enkelte råd om hva du bør gjøre for å komme i slag igjen?

– Jeg skal love deg at jeg får mange råd. Det er jo mye sympati og støtteerklæringer, litt uvant i forhold til i fjor hvor det stort sett var gratulasjoner.

Beina høyt

– Men, konkret, hva slags råd får du?

– Alt fra om hva jeg bør gjøre teknisk til at jeg må hvile mer til at jeg bør hvile mindre. Egentlig mye som kan virke motstridende. Selv om jeg er litt rådvill nå så tror jeg fortsatt at det er jeg som vet best hva som må gjøres.

– Og det er?

– Nå blir det å sitte med beina høyt - og det lenge, avslutter Ragnhild Haga etter 8. plass på 15 kilometer i NM i Meråker, slått av Therese Johaug med to minutter og sju sekunder.