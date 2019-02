NSB vil egentlig ikke at du skal ta toget til København. Går du inn på nettsidene og bestiller togtur Oslo - København, får du beskjed om å ta bussen.

Det finnes heller ingen mulighet til å ta nattog til Stockholm.

NSB vil ikke svare på spørsmål om togtilbudet ut av landet, og henviser til BaneNor. BaneNor henviser videre til samferdselsdepartementet.

Jobber med plan

Statssekretær i Samferdselsdeprtementet Anders Werp fra Høyre sier til TV 2 at Jernbanedirektoratet skal utarbeide en plan som inkluderer fjerntog innen Skandinavia.

Men foreløpig finnes det ingen planer fra departementets side om å legge til rette for nattog til København eller Stockholm.

– I regjeringserklæringen står det et punkt om at vi planlegger økt samarbeid med Sverige og Danmark om økt togtrafikk mellom landene, sier Werp til TV 2.

– Vil dette innebære et nattog-tilbud ut av landet?

– Det er for tidlig å si. Vi prioriterer den innenlandske persontransporten, der det har vært en gledelig økning i trafikken, sier Werp.

Stortinget må inn i bildet

Det er mulig å ta tog til Gøteborg med NSB, bytte tog, og så reise videre med SJ til København. Men da må man kjøpe to billetter.

Miljøpartiet De Grønne ønsker gjøre noe med saken. Vi møter nattog-entusiast og talsperson fra partiet, Arild Hermstad, i sovevogna. Han har akkurat sovet seg fra Bergen til Oslo. Nå vil han ha Stortinget til å vedta en økt satsing på dette.

– Vi vil ta dette opp i Stortinget, for det kommer ikke til å skje noe før politikerne vedtar at dette er noe vi ønsker å ha. Det er for galt at Norge ikke kan ha en skikkelig nattogrute til utlandet, sier han til TV 2.

Må svare

Miljøpartiet har allerede sendt spørsmål til samferdselsministeren, der de spør om ikke nattog-tilbudet bør forbedres både i Norge og til utlandet.



– Hvis vi ikke er fornøyd med svaret fra samferdselsminister Dale vil vi legge inn et eget lovforslag om dette for Stortinget, sier Hermstad. Dale må svare på spørsmålet innen seks dager.

Statssekretæren i samferdselsdepartementet er usikker på om det er grunnlag for et nattogtilbud ut av landet.

– Vi har prøvd dette før, både til Stockholm og København på begynnelsen av 2000-tallet. Det gikk jo dessverre ikke så bra, det var ikke nok passasjerer. Men vi vil se på om markedet har endret seg, sier han.