Frp-Wara vil ikke beklage til velgerne: – Fullstendig handslingslammet

Fredag gjorde Brynjar Meling det klart at Najumuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som mulla Krekar, ikke vil reise til Italia for å stille opp i rettssaken som starter mot ham mandag.

Årsaken er at Norge ikke kan gi noen garanti for at han får komme tilbake.

– Han har gjort det som står i hans makt for å reise, under sikrede former, med garantier for at han får lov til å komme tilbake igjen. De har han ennå ikke fått. Men da vil han forklare seg i Oslo tingrett på videolink, i PSTs lokaler, eller på en annen måte, sa Meling, Krekars trofaste forsvarer, til TV 2.

I over 16 år har norske myndigheter forsøkt å bli kvitt mulla Krekar. Fremskrittspartiet og Siv Jensen har tidligere kritisert Arbeiderpartiet for å være handlingslammede.

– Regjeringen har gang på gang bevist at de er fullstendig handlingslammet også i denne saken. De verken evner eller makter å gjøre noe som helst med Krekar, til tross for at han er en trussel mot rikets sikkerhet» skrev Siv Jensen på Facebook i 2009.

Siv Jensen i 2009:

Frp-lederen gikk så langt som å garantere at Frp med regjeringsmakt ville sende ut Krekar.

– Mulla Krekar virker som enda et problem som Fremskrittspartiet vil bli nødt til å rydde opp i når vi kommer i regjering, skrev Frp-leder Jensen på Facebook i 2009, og kom med følgende lovnad:

– Fremskrittspartiet er den eneste garantisten for å kaste terroristen Krekar ut av Norge. I tillegg skal han plasseres i forvaring inntil han sendes ut.

I 2015 sa Jensen at hun var villig til å bryte menneskerettighetene:

I dag vil ikke Siv Jensen kommentere mulla Krekar-saken, men viser til justisminister Tor Mikkel Wara.

Wara vil ikke beklage

– Hvorfor har dere ikke klart å sende mulla Krekar ut av landet?

– Det er fordi vilkårene for å kunne sende mulla Krekar til et annet land ikke har vært til stede. Nå starter rettssaken i Italia etter planen mandag. Ved et eventuelt krav om utlevering av Krekar fra italienske myndigheter, skal vi behandle dette på vanlig måte. Dersom domstolen finner at vilkårene for utlevering er til stede, vil det skje så raskt som mulig, skriver Tor Mikkel Wara i en e-post til TV 2.