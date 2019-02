– Russland vil suspendere deltakelsen i avtalen, sier president Vladimir Putin ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria.

Fredag ble det kjent at USA trekker seg fra avtalen.

Utenriksministere Mike Pompeo begrunnet valget med at USA mener avtalen er ensidig på avtale-motparten Russland.

– Russland har i årevis brutt betingelsene i avtalen uten tegn til anger, sa Pompeo til det amerikanske utenriksdepartementet fredag.

Viktig for Europa

Avtalen har vært en viktig garanti for europeisk sikkerhet siden slutten på den Kalde krigen.​

INF-avtalen ble inngått i 1987 mellom USA og Sovjetunionen, og forbyr bakkebaserte krysserraketter med en rekkevidde på mellom 500 og 5000 kilometer. Avtalen er sett på som en bærebjelke i våpenkontrollen mellom stormaktene siden den kalde krigen. USA mener Russland har gjort seg skyldig i brudd på avtalen, noe Russland benekter.

– Det her er en situasjon vi ser veldig alvorlig på, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til TV 2.

Regjeringen mener det er Russland som har skylden for at situasjonen nå tilspisser seg. Nato-landene og Norge mener støtter USAs syn på at Russland har brutt avtalen.

Senest i september slo Nato fast at Russland har brutt INF-avtalen ved å utplassere en ny type missiler som forsvarsalliansen kaller SSC-8 «Screwdriver».

De åtte meter lange krysserrakettene kan ifølge NATO bære atomstridshoder.

– INF-avtalen har vært en viktig avtale for avspenning i nærområdene våre. Det er en avtale som tok bort en del spenninger i våpenkappløpet på 80-tallet, sier Bakke-Jensen, som nå håper Russland vil komme til forhandlingsbordet.

– Vi må forsøke å få Russland inn på et spor der de forstår det kompliserte i avtaleverket, sier han.

– Står fritt til å gjøre hva de vil

– Dette betyr at Russland og USA nå anser seg fritatt fra forpliktelsene. Det er høyst sannsynlig at avtalen nå forsvinner og da står begge partier fritt til å gjøre hva de vil, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Han mener vi nå risikerer en ny atomopprustning og at risikoen for atomkrig øker.

RISIKERER OPPRUSTNING: Sverre Lodgaard sier han er usikker på om USA vil starte utplassering av missiler umiddelbart. Foto: Christopher Olssn

– Opprustning ligger i kortene, men skal ikke dramatisere det i forkant. Det er er en mer spent situasjon. Nå står partene fritt til å stasjonere flere mellomdistanseraketter, sier Lodgaard til TV 2.

Han understreker at det ikke er sikkert at alle land er villige til å ta imot missiler.

– Det er ikke sikkert det blir utplassert nye, amerikanske landbaserte missiler. De landene som mottak på 80-tallet vil ikke ha nye, sier Lodgaard, og viser til blant annet Tyskland, Nederland, Belgia og Italia.

– Da må man søke lenger øst. Jo lenger øst, jo mer provoserende, legger han til.