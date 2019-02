Flere hundre russ er samlet på Geilo denne helgen.

Politiet i Bergen fulgte russen på toget fra Bergen til Geilo torsdag.

Den årlige turen russeturen til Geilo har fått et dårlig rykte etter at det i 2017 gikk fullstendig over styr. Den gang var det omfattende skadeverk på hytter, flere som måtte pumpes på grunn beruselse og meldinger om illegal rus.

– Vi følger de på toget opp og snakker med de her. På stasjonen på Geilo møter de lokalt politi. Valgene må de ta selv, men vi ønsker å gi de en påminnelse, sa politioverbetjent Bente Liland, ved kriminalitetsforebyggende avsnitt i Bergen, til TV 2 før avreise torsdag.

Lørdag morgen kan politiet melde om at russen så langt har oppført seg bra.

Politiet: – Godt jobba, russen

Seksjonsleder i Hallingdalen-politiet Jan Koldal forteller til TV 2 at det kun har vært noen få hendelser.

– Jeg vil si det er blitt bedre. Vi har hatt tett samarbeid med Bergenspolitiet og planlagt helgen godt for å ivareta russen på en best mulig måte, sier Koldal.

Russen har igjen lørdagskvelden med festing før de søndag reiser tilbake til Bergen.

– Vi har hatt noen få hendelser. Vi hadde en hendelse der noen bekymret hytteutleiere har ringt, hvor vi har vært i kontakt med de som har vært på hytta og fått kontroll. I natt hadde vi en hendelse der det var melding om slagsmål og knuffing. Vi hadde god kommunikasjon med de og avsluttet festen. Det var ikke noe slossing, men det var noen ubudne gjester, sier Koldal, som skryter av russen.

– Politiet er veldig godt fornøyd, så det er godt jobba av russen.



Forebyggende tiltak

Koldal mener det er to element som er grunnen til at det nå har gått bedre.

– Vi har hatt et målrettet opplegg tidlig med skole og foreldre, forteller Koldal.

I tillegg har politiet hatt ekstra fokus og patruljer.

– Vi ønsker ikke ta de, men vi vil være der for å ivareta russen hvis noen fryser, er kalde eller skulle være fulle, sier Koldal.