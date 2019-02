En leopard i panikk løp rundt i landsbyen Lamba Pind ved byen Jalandhar nord i India torsdag.

I mer enn syv timer beveget den panikkslagne leoparden seg rundt i byens trange gater.

Innbyggerne forsøkte gjentatte ganger å fange den, noe som førte til at syv personer ble angrepet.



Fem ble skadd i angrepene, men ingen skal ha blitt alvorlig skadd, ifølge lokale medier.

Syv timer etter at leoparden kom seg inn i byen, ble den fanget, etter at den kom seg inn i et hus.

ANGREP: Leoparden gikk til angrep på de som forsøkte å fange den. Foto: Stringer / Reuters / NTB scanpix

Avskoging nord i India har ført til stadig med nærkontakt mellom leoparder og mennesker.

Etter å ha blitt fanget, ble leoparden tatt med til en dyrehage i nærheten for en helsesjekk, ifølge CNN.